Ξανθόπουλος: «Πολύ σημαντική νίκη για μας, θα δούμε και θα διορθώσουμε τα λάθη μας ενόψει ΑΕΚ»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε δηλώσεις του στάθηκε στην σημασία της νίκης του Περιστερίου κόντρα στην Μπρνο και τόνισε πως η ομάδα του θα διορθώσει τα λάθη της ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Μπρνο ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, δήλωσε: «Δεν κάναμε καλή εμφάνιση, όπως και με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα. Ευτυχώς κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντική για μας η νίκη αυτή. Θα δούμε τα λάθη μας, να τα διορθώσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ».

Για τις απουσίες που υπήρξαν (εκτός του Κώστα Παπαδάκη δεν αγωνίστηκε ο Σι Τζέι Χάρις, λόγω ίωσης), επισήμανε: «Εκτός του Παπαδάκη, δεν αγωνίστηκε και ο Σι Τζέι Χάρις που είναι σημαντικός για μας, λόγω ίωσης. Τις τελευταίες ημέρες ταλαιπωρηθήκαμε από ιώσεις, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία».

Και για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ που ακολουθεί το Σάββατο (1/11, 16:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», είπε: «Είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο και μέγεθος και πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να κερδίσουμε».