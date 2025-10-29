Ολυμπιακός: Ματς αποδείξεων κόντρα στην Μονακό στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ (29/10, 21:15) την Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να «χτίσουν» σερί σε ένα ματς αποδέιξεων και για τις δυο ομάδες.

Ο Ολυμπιακός μετά το άνετο περάσμα του από την Μύκονο στρέφει πλέον την προσοχή του στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν στο ΣΕΦ την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Πειραιώτες α θέλουν να «χτίσουν» σερί σε ένα ματς αποδέιξεων και για τις δυο ομάδες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, έχοντας όλους τους παίκτες του διαθέσιμους, εκτός του Κίναν Έβανς, ο οποίος μπήκε από το απόγευμα της Τρίτης στις ομαδικές προπονήσεις.

Από την άλλη πλευρά οι Μονεγάσκοι έχουν ρεκόρ 3-3 στην διοργάνωση, προερχένοι από ήττα κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το σημερινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Χάποελ - Παρτίζαν 20:00

Ολυμπιακός - Μονακό 21:15