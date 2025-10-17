Ηρακλής: Πλήρης στο «καυτό» Ιβανώφειο για τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα

Ο Ηρακλής υποδέχεται την Μύκονο στο Ιβανώφειο για την τρίτη στροφή του ελληνικού πρωταθλήματος (18/10, 17:00) χωρίς προβλήματα και θα προσπαθήσει να κρατήσει αλώβητη την έδρα του.

Οι «κυανόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στο «Παλατάκι» απέναντι στον ΠΑΟΚ και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες με σύμμαχο τον κόσμο, μετά τη εντός έδρας νίκη τους στην πρεμιέρα κόντρα στον Προμηθέα. Ο Γιώργος Σιγάλας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του.

Στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι το μέλος του τεχνικού τιμ των κυανόλευκων, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε:

«Το πρωτάθλημα συνεχίζεται για εμάς, με έναν εξίσου δύσκολο και σημαντικό αγώνα, αυτή τη φορά στην έδρα μας με αντίπαλο την ομάδα της Μυκόνου. Τόσο ο αντίπαλος όσο και τα όποια λάθη από το προηγούμενο παιχνίδι έχουν αναλυθεί και η ομάδα έχει δουλέψει, ώστε να εμφανιστεί έτοιμη, με σκοπό την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα».

