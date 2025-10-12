Διπλό που κρίνει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, που ίσως να κρίνει σε μεγάλο βαθμό το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά σίγουρα θα καθορίσει τη συνέχεια στο άμεσο μέλλον τόσο του γηπεδούχου Ολυμπιακού, όσο και του φιλοξενούμενου Παναθηναϊκού.

Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε γράψει ακόμα περισσότερες. Όχι μόνο ειδικά για την αποψινή “μάχη” των “αιωνίων” στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά για τις εν γένει υποχρεώσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο χρονικό στάδιο που βρισκόμαστε.

Τρεις αγωνιστικές στη EuroLeague και μόλις η δεύτερη στη Basket League. Τι να περιμένεις από ένα τέτοιο παιχνίδι; Τι να περιμένεις από δυο ομάδες που ουσιαστικά δεν έχουν κάνει σοβαρή προετοιμασία και έχουν “χτιστεί” για να κριθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο;

Μπορεί και εμείς (οι απ΄έξω) αλλά και (κυρίως) οι πρωταγωνιστές να συμφωνούν με την παραπάνω άποψη, αλλά οι δεύτεροι δεν ενδιαφέρονται γι αυτό. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πως θα καταφέρουν να κερδίσουν το παιχνίδι και να προχωρήσουν τη ζωή τους χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Χωρίς γκρίνια, χωρίς μουρμούρα και χωρίς εσωστρέφεια.

Είναι γεγονός πως ένα τέτοιο ματς δεν το ήθελε τόσο νωρίς ούτε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αλλά ούτε και ο Εργκίν Αταμάν. Οι δύο προπονητές βλέπουν τις ομάδες τους να είναι ακόμα στο στάδιο του… μπουσουλίματος για την νέα σεζόν και τώρα θα πρέπει αναγκαστικά να τους βάλουν να αγωνιστούν με το… μαχαίρι στα δόντια, μιας και άπαντες γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ένα τέτοιο παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με έναν και μοναδικό στόχο. Την νίκη που από τη μία θα του δώσει το πάνω χέρι αναφορικά με το πλεονέκτημα της έδρας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και από την άλλη θα του… φτιάξει τη ζωή. Θα φτιάξει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του και θα δώσει στον Τούρκο τεχνικό την ηρεμία που απαιτείται για να δουλέψει ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα εν’ όψει της πολύ δύσκολης συνέχειας στη EuroLeague κυρίως. Και φυσικά να ενσωματώσει με πιο ομαλό τρόπο (χωρίς μουρμούρα και εσωστρέφεια) τους νέους παίκτες οι οποίοι έχουν ανάγκη χρόνο προσαρμογής.

Πως όμως ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να φύγει νικητής από το ΣΕΦ; Ο Ολυμπιακός δεδομένα έχει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Από τη μία η δεδομένη απουσία του Τόμας Ουόκαπ και από την άλλη η πιθανότητα να μην είναι στη δωδεκάδα ούτε ο Εβάν Φουρνιέ, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Αν ο Παναθηναϊκός, όμως, πέσει στην παγίδα των προβλημάτων του Ολυμπιακού τότε θα έχει κάνει το πρώτο σοβαρό λάθος και θα έχει απωλέσει σοβαρή μερίδα από τις πιθανότητες που έχει για την νίκη.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει στον Πειραιά για να παίξει ένα κανονικό ντέρμπι. Να παρουσιάσει πρόσωπο σαφώς καλύτερο και από αυτό στη Βιτόρια και να δείξει βελτίωση και μάλιστα σοβαρή στο αμυντικό του κομμάτι. Αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Με τους Σορτς και Χολμς να μην έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν ακόμα οι “πράσινοι” θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από… συγκεντρωμένοι και για τα 40 λεπτά. Ειδικά ο Αμερικανός σέντερ μπορεί να είναι ο παίκτης “κλειδί” για τον Παναθηναϊκό, καθώς από την μία είναι ρούκι και από την άλλη μπορεί να είναι το μοναδικό “καθαρόαιμο” πεντάρι της ομάδας. Ο Εργκίν Αταμάν είναι πολύ πιθανό να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, οπότε στο “5” να είναι οι Χολμς και Μήτογλου. Αν ο Αμερικανός μπορέσει να παρουσιάσει βελτιωμένο πρόσωπο στην άμυνα, να αποφύγει τα εύκολα λάθη και να κάνει αυτό που ξέρει στην επίθεση, τότε οι “πράσινοι” θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Χολμς αλλά και με την περιφέρεια της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υπερέχει σε αυτό το κομμάτι, έχει περισσότερο βάθος, περισσότερη ποιότητα και περισσότερη εμπειρία και θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Με τους Σλούκα, Ναν, Γκραντ, Σορτς, Ρογκαβόπουλο και Όσμαν ο Παναθηναϊκός μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό του, μπορεί να “χτυπήσει” με πολλούς και διάφορους τρόπους την άμυνα του Ολυμπιακού, αρκεί όμως και στο πίσω μέρος του γηπέδου να είναι καλύτερος απ’ ότι έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής.

Είναι ξεκάθαρο ότι παιδικές ασθένειες τύπου… Βιτόρια δεν συγχωρούνται στο ΣΕΦ, είναι ξεκάθαρο ότι τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ απαγορεύονται και είναι ξεκάθαρο ότι η συγκέντρωση για λιγότερο από 40 λεπτά είναι… απαγορευτική.

Ο Παναθηναϊκός αύριο βράδυ έχει μια τεράστια ευκαιρία μπροστά του. Όσο νωρίς και αν είναι στη σεζόν οι “πράσινοι” με νίκη, κάνουν το σημαντικότερο βήμα για στο πλεονέκτημα της έδρας και παράλληλα αγοράζουν μπόλικο χρόνο για να βγάλουν με ηρεμία και επιτυχία έναν πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό μήνα.

ΥΓ: Θες ν’ Αγιάσεις και δεν σε αφήνουν. Έβγαλε ανακοίνωσε χθες η ΚΕΔ/ΕΟΚ με το πρόγραμμα της αγωνιστικής και τους διαιτητές. Μόνο για τον πρώτο αγώνα. Του Άρη με τον Κολοσσό. Στις τέσσερις το απόγευμα. Λίγο μετά νέα ανακοίνωση για τους διαιτητές των επόμενων δύο αγώνων. Και έτσι θα το πάμε και σήμερα. Και θεωρούν ότι με αυτή την εξυπνάδα κάτι κάνουν. Κοροϊδεύονται μεταξύ τους και κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί. Αν θέλουν στα αλήθεια να φτιάξουν το θέμα της διαιτησίας θα πρέπει να τη ξηλώσουν και να τη φτιάξουν από την αρχή. Με κανονικούς διαιτητές και κανονικές συνθήκες. Όχι με ανθρώπους που… υποδύονται τους διαιτητές. Και μακάρι απόψε όποιους και αν έχουν ορίσει ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι συνεργάτες του να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων και να σταθούν στο ύψος του αποψινού αγώνα. Του κορυφαίου αγώνα της Ευρώπης.

