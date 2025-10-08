Με 14 παίκτες στη Βιτόρια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός Aktor ταξιδεύει για τη Βιτόρια με 14 παίκτες μαζί του και τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει στην Ισπανία για την τελική δωδεκάδα του αγώνα με τη Μπασκόνια. Αποστολή του SDNA.

Για τη Βιτόρια αναχωρεί η αποστολή του Παναθηναϊκού Aktor, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια, για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Στην αποστολή των «πρασίνων» συμμετέχουν 14 παίκτες.

Στο πρώτο ματς της Euroleague ήταν για το «τριφύλλι» εκτός ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο τραυματίας Τζέντι Όσμαν, ενώ στο δεύτερο ματς δεν μπήκαν στην δωδεκάδα οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ισπανία με 14 παίκτες, ενώ στην αποστολή δεν είναι ο Γιάννης Κουζέλογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ, με τον Αταμάν να αποφασίζει ποιους 2 θα «κόψει» πριν το ματς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι μόνος του στη Βιτόρια, καθώς θα έχει την υποστήριξη 120 οπαδών του, που ταξιδεύουν μαζί με την αποστολή, μέσω του προγράμματος «Flying with the stars» του «Aktina Travel Group».