Με κόντρα διαιτησία και τους… experts να βλέπουν άνετο πρωτάθλημα του Αθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός έβγαλε δόντια και δάγκωσε μέσα στον Βύρωνα! Τεράστιο και πανάξιο διπλό του τριφυλλιού με ανατροπή (69-71) και 2-12 στο φινάλε.

Η Α1 γυναικών είχε μεγάλο ντέρμπι με το... καλημέρα, καθώς ο Αθηναϊκός υποδέχθηκε στον Βύρωνα τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «πράσινες»... πάτησαν το γκάζι και πήγαν στα αποδυτήρια στο +14 (30-44). Στην επανάληψη «ανέλαβαν» οι γκρι και κυρίως ο διαιτητής Σπυρόπουλος. Στο παρκέ έγινε ό,τι χρειαζόταν ώστε να γυρίσει το ματς και να περάσει μπροστά στο σκορ ο Αθηναϊκός.

Η Σελέν Ερντέμ αντί να δει την ομάδα της να παίρνει την κατοχή μετά από βήματα αποβλήθηκε και με 3:20 να απομένουν, μετά τα όσα κωμικοτραγικά είχαν γίνει στο παρκέ, οι διαιτητές διέκοψαν το ματς. Όταν συνεχίστηκε ο αγώνας, το «τριφύλλι» έδειξε χαρακτήρα, οι «πράσινες» έκαναν ένα σερί 2-12 στο φινάλε και κατάφεραν να κερδίσουν τους πάντες ξεκινώντας με το δεξί στο πρωτάθλημα.

Για τον Παναθηναϊκό κορυφαία ήταν η Φιτζέραλντ με 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 34:47, ενώ η Χατζηλεοντή ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 22:58.

Από την άλλη, ξεχώρισε η Μπόρκοφσκα τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 μπλοκ σε 30:07 και η Μπερτς μέτρησε 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 14:58.

Καλό ξεκίνημα για τον Αθηναϊκό, ανέβασε σταδιακά ρυθμό ο Παναθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός ξεκίνησε αρκετά καλά τον αγώνα και με τις Ράντζα, Ουίντερμπερν και Αλέξις Πρινς προηγήθηκε με 6-0. Η Γαλανόπουλος πέτυχε τους πρώτους «πράσινους» πόντους, ενώ η Μπόρκοφσκα ανέβασε τη διαφορά στους 10 (12-2). Με τις Γαλανόπουλος και Φιτζέραλντ ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 5 (12-7), και με ένα ακόμα σερί της τελευταίας έριξε τη διαφορά στους τρεις (15-12). Τελικά, οι γηπεδούχες ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 19-18.

Ο Παναθηναϊκός ξέφυγε στο +14

Η Μπράουν με τρίποντο έβαλε μπροστά το «τριφύλλι» (19-21), με την Μπερτς να μειώνει σε 21-23 για την ομάδα της. Ο Παναθηναϊκός... πάτησε το γκάζι και με ένα σερί 9-0 με τις Κριμίλη, Χατζηλεοντή και Σεντόνα Πρινς έφτασε στο +11 (21-32). Η Μπόρκοφσκα μείωσε με βολές για τον Αθηναϊκό, αλλά η Γαλανόπουλος με ένα προσωπικό σερί 3-0 διαμόρφωσε το 23-35. Με το τρίποντο της Κριμίλη οι «πράσινες» προηγήθηκαν με 13 πόντους (25-38). Μέχρι τη λήξη της δεύτερης περιόδου οι γηπεδούχες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και ο Παναθηναϊκός πήγε μπροστά στα αποδυτήρια με 30-44.

Επέστρεψε στο ματς ο Αθηναϊκός, σταθερά μπροστά το «τριφύλλι»

Οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στις πρώτες τους επιθέσεις στην τρίτη περίοδο, με την Ουίντερμπερν να ευστοχεί σε μία βολή για το 31-44. Με τις Μπόρκοφσκα και Τσινέκε ο Αθηναϊκός έριξε τη διαφορά στους 9 (35-44) και οι Αλέξις Πρινς και Μπόρκοφσκα διαμόρφωσαν το 39-47. Η Φιτζέραλντ έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (39-49), αλλά η Ράτζα με καλάθι και φάουλ έκανε το 42-49. Χατζηλεοντή και Ουίντερμπερν διαμόρφωσαν το 44-51 και η Μπόρκοφσκα μείωσε σε 46-51. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το «τριφύλλι» να βρίσκεται στο +6 (47-53).

Διακοπή, φινάλε-θρίλερ και μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με λάθος του Αθηναϊκού, αλλά οι «πράσινες» δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν και οι Παρκς και Μπερτς μείωσαν στο καλάθι (51-53). Η Φιτζέραλντ με μία βολή έδωσε σκορ στον Παναθηναϊκό και η Μπερτς έριξε την διαφορά στον πόντο (53-54). Φιτζέραλντ και Μπερτς… έκαναν το ίδιο για το 55-56 και μετά το μπλοκ της Παρκς και το καλάθι και φάουλ της ίδιας η Σελέν Ερντέμ αποβλήθηκε για διαμαρτυρίες για βήματα και ο «πράσινος» πάγκος δέχθηκε τεχνική ποινή. Με τις εύστοχες βολές της Παρκς ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με 59-56 και μετά τις δύο άστοχες επιθέσεις της Χατζηλεοντή η Μπριτς έκανε το 61-56. Το σερί των γηπεδούχων συνεχίστηκε, με την Ουίντερμπερν να ανεβάζει τη διαφορά στους 7 (63-56). Η Αλέξις Πρινς δέχθηκε τεχνική ποινή μετά από ένα φάουλ και η Φιτζέραλντ με τρεις βολές μείωσε σε 63-59. Η Παυλοπούλου μετά από κλέψιμό της βρήκε την Παρκς, η οποία δεν αστόχησε από κοντά για το 65-59. Η Παυλοπούλου μετά εκτέλεσε κιόλας και έφερε τον Αθηναϊκό στο +8 (67-59). Με 3:20 για το τέλος οι διαιτητές αποχώρησαν για τα αποδυτήρια και ο αγώνα συνεχίστηκε μετά από 15λεπτη διακοπή. Σεντόνα Πρινς και Φιτζέραλντ με ένα σερί 7-0 μείωσαν σε 67-66. Η Παυλοπούλου αστόχησε σε τρίποντο και η Σεντόνα Πρινς έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 67-68 και 50" για το φινάλε. Η Ράντζα αστόχησε και αυτή και η Φιτζέραλντ με βολές διαμόρφωσε το 67-70 με 13" για το τέλος της αναμέτρησης. Με 8" η Μπόρκοφσκα ευστόχησε από κοντά για το 69-70 και η Ουίντερμπερν έκλεψε από την επαναφορά, αλλά η Σεντόνα Πρινς έκλεψε και αυτή και οδηγήθηκε στην γραμμή των βολών από το φάουλ της Αλέξις Πρινς με 1,6" για το τέλος. Αυτή με 1/2 διαμόρφωσε το τελικό 69-71 και έτσι ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα πολύ μεγάλο «διπλό».

Tα δεκάλεπτα: 19-18, 30-44, 47-53, 69-71

Τα στατιστικά του αγώνα.