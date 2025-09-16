Φασούλας για το χάλκινο της Εθνικής: «Ευχαριστώ Σπανούλη και παίκτες για το αίσθημα της περηφάνιας»

Ο Παναγιώτης Φασούλας συνεχάρη μέσω social media την Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025.

Ο Παναγιώτης Φασούλας με post του στα social media συνεχάρη την Εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο, ευχαριστώντας τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες για την περηφάνια που τον έκαναν να αισθανθεί.

«Η περηφάνια που νοιώθει κάποιος όταν κερδίζει η μπασκετική του οικογένεια είναι σαν την πρώτη φορά και σαν να συμμετέχει ο ίδιος. Για αυτό και μόνο το συναίσθημα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βασίλη Σπανούλη και στους παίκτες της ομάδας μας που με αυταπάρνηση αγωνιστικότητα και πίστη κατέθεσαν την ψυχή τους για αυτό το μετάλλιο. Επόμενος στόχος η κορυφή», έγραψε αναλυτικά.