Η Κύπρος ήταν ανταγωνιστική για ένα ημίχρονο, η Γεωργία πάτησε γκάζι μετά το δεύτερο δεκάλεπτο και... εξαφανίστηκε, επικρατώντας με 93-61. Τελικός - πρόκρισης για την ομάδα του Τζίκιτς κόντρα στην Βοσνία.

Η Κύπρος έβαλε δύσκολα στην Γεωργία μόνο για ένα δεκάλεπτο, με την ομάδα του Τζίκιτς να πατά το πόδι στο γκάζι και να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Πλέον οι Γεωργιανοί ανέβηκαν στο 2-2 και την τελευταία αγωνιστική θα παίξουν τελικό - πρόκρισης κόντρα στην Βοσνία. Αντίθετα η Κύπρος έπεσε στο 0-4.

Για τους νικητές ο Μπιτάτζε κυριάρχησε στην ρακέτα κάνοντας double-double με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, με τον Σενγκέλια να είναι πρώτος σκόρερ με 27 πόντους. Διψήφιος και ο Σανάτζε με 10 πόντους και 6 ασίστ.

Από την αντίπερα όχθη ο Ντάραλ Ουίλις ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Τίγκα να συμπληρώνει 11 πόντους.

Ανταγωνιστική η Κύπρος, πάτησε το πόδι στο γκάζι η Γεωργία και ξέφυγε

Ανταγωνιστική ήταν η Κύπρος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκοράρισμα (4-2, 4-5, 6-7), με τους Γεωργιανούς να «χτυπούν» μέσα από την ρακέτα με τους Σενγκέλια και Μπιτάτζε για το 7-13 στο 6’. Οι παίκτες του Χριστόφορου Λειβαδιώτη απάντησαν με σερί 6-0, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (13-13 στο 8’ , με τον Σενγκέλια να γράφει το 13-15 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τρίποντο του Ηλιάδη μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο η Κύπρος (16-15), με τον Σενγκέλια να «ζεσταίνεται» από το 6.75μ. για το 20-25 στο 14’. Οι Γεωργιανοί με επιμέρους 4-14 μετέτρεψαν το 16-15 σε σε 20-29 στο 16’, με τον Ντάραλ Ουίλις να απαντά για την Κύπρο με 4 συνεχόμενους πόντους για το 24-29. Η ομάδα του Τζίκιτς επέβαλε τον ρυθμό της στα επόμενα λεπτά, έτρεξε ένα σερί 10-0 για να αποκτήσει αέρα 15π. (24-39 στο 18’). Το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε τους Γεωργιανούς στο +16 (26-42), έχοντας βάλει τις βάσεις για μια άνετη νίκη.

Με 10-0 σερί μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο η Γεωργία, με την διαφορά να εκτοξεύεται σε double-score (26-52), την ώρα που η Κύπρος έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 3’ Ο Μπιτάτζε κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό φτάνοντας τους 17π. με τον Σιμιτζή να μειώνει με τρίποντο σε 31-54. Πλέον η Γεωργία ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με την διαφορά να παραμένει στα επίπεδα των 20π. (40-63 στο 28’), ενώ το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Τζίκιτς στο +25 (41-66).

«Καθάρισε» την υπόθεση νίκη και πηγαίνει σε τελικό πρόκρισης με την Βοσνία

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η Γεωργία είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη με την διαφορά να ξεπερνά τους 30π. (41-73 στο 32’). Ο Σενγκέλια βρισκόταν σε εξαιρετικό βράδυ έχοντας φτάσει τους 27π. την στιγμή που στην αντίπερα όχθη ο Χριστόφορος Λειβαδιώτης έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του. Ο Μπιτάτζε μετά την απουσία το στο παιχνίδι με την απουσία του στο παιχνίδι με την Εθνική μας ομάδα, επέστρεψε δυναμικά κάνοντας double-double με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ. Το τελικό 61-93 φανερώνει την εικόνα της αναμέτρησης και την διαφορά των δυο ομάδων με την Γεωργία να ανεβαίνει στο 2-2 και πηγαίνει σε τελικό πρόκρισης με την Βοσνία την τελευταία αγωνιστική.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-66, 61-93.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

