Οι κορυφαίοι σκόρερ της Ελλάδας στο Eurobasket - Στην κορυφή ο Γκάλης (pic)

Δείτε τους δέκα κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket, με τον Νίκο Γκάλη να... κάθεται άνετα στην κορυφή.

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της για το Eurobasket. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα τα δώσει όλα ώστε να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ, η σελίδα του Eurobasket στα social media δημοσίευσε μία φωτογραφία με τους δέκα κορυφαίους Έλληνες σκόρερ στη διοργάνωση.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης με 1031 πόντους και ακολουθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 769. Τρίτος είναι ο Γιώργος Κολοκυθάς με 488 και την πεντάδα συμπληρώνουν οι Παναγιώτης Φασούλας (473) και Γιάννης Μπουρούσης (468).

Έκτος είναι ο Νίκος Ζήσης με 449 πόντους και έπειτα ο Βασίλης Σπανούλης με 429. Ακολουθεί ο Φάνης Χριστοδούλου (397), ένατος είναι ο Νικ Καλάθης (365) και τέλος τη δεκάδα ολοκληρώνει ο Αντώνης Φώτσης (353).

Δείτε την ανάρτηση: