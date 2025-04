Χάουαρντ: «Αν ο Λεμπρόν γυρίσει το 1-3 στα 40 του δεν θα ακούσω άλλο debate για τον GOAT»

Οι Λέικερς μετά το Game 4 βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού βρίσκονται πίσω με 3-1 στην σειρά με τους Τίμπεργουλβς, όμως ο Ντουάιτ Χάουαρντ εξέφρασε την πίστη του στον Λεμπρόν Τζέιμς.

«Εάν ο Λεμπρόν επιστρέψει από το 3-1 στα 40 του χρόνια, τότε δεν θέλω να ακούσω ξανά κουβέντα για το debate του GOAT», ανέφερε χαρακτηριστικά ο βετεράνος σέντερ, που υπήρξε συμπαίκτης με τον Τζέιμς στους Λέικερς.

If LeBron comes back from 3-1 at 40 I don’t wanna even hear about a GOAT debate 🫠