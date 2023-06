Jimmermania και στο Παγκόσμιο 3Χ3

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 3Χ3 που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην Αυστρία έχει καταφέρει να τραβήξει πολλά περισσότερα φώτα της δημοσιότητας, απ’ ότι συνήθως, μιας και αγωνίζεται ένας μεγάλος σούπερ σταρ.

Ο λόγος για τον Τζίμερ Φριντέτ ο οποίος αν και έχουν περάσει τα χρόνια αποδεικνύει πως συνεχίζει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά «όπλα» που έχουν περάσει από τα παρκέ όλου του κόσμου.

Η ομάδα της Αμερικής είναι στη «μάχη» των μεταλλίων και ο βασικότερος λόγος είναι ο Φριντέτ. Στον προημιτελικό απέναντι στη Γαλλία επικράτησε με 21-19 και είχε 7 πόντους, ενώ είχε και 3 ασίστ. Από τους 7 πόντους οι 4 ήρθαν μέσα από drive, ενώ είχε σημαντική συνεισφορά και στην άμυνα, μαζεύοντας 2 ριμπάουντ.

Ο Φριντέτ σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου 3Χ3 είναι ο παίκτης που «κουβαλάει» την ομάδα του στην επίθεση, κάτι που αναμένεται να κάνει και στον ημιτελικό κόντρα στην Βραζιλία.

Just @jimmerfredette leading 🇺🇸 to the #3x3WC semi-finals 🔥 pic.twitter.com/omJ84VTN24