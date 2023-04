Συνέντευξη-ποταμός Ραζνάτοβιτς: «Όλη η αλήθεια για Αταμάν, Ράντονιτς, Μπέικον, Παπαπέτρου...» και την μισή Ευρώπη!

Ο ατζέντης των κορυφαίων ονομάτων της Ευρώπης ανοίγει τα χαρτιά του στο SDNA. Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε μια συνέντευξη - ποταμό μιλάει για το... σκάκι που θα ακολουθήσει στην ευρωπαϊκή αγορά και αποκαλύπτει ιστορίες με ενδιαφέρον. Αποστολή στο Βελιγράδι.

Νίκολα Γιόκιτς, Βασίλιε Μίσιτς, Βασίλης Σπανούλης, Εργκίν Αταμάν, Ντουέιν Μπέικον, Ντάριο Σάριτς, Νεμάνια Νέντοβιτς. Τι κοινό έχουν οι παραπάνω σταρ; Η απάντηση είναι εύκολη: εκπροσωπούνται από τον πιο πετυχημένο και πιο δημοφιλή Ευρωπαίο agent στο μπάσκετ, τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που έχει ιδρύσει την "BeoBasket".

Με μια σύντομη αναζήτηση στην "Wikipedia" θα διαβάσει κάποιος που δεν τον γνωρίζει πως Σέρβος ατζέντης θεωρείται ένας από τους "πιο αξιοσέβαστους και πιο επιδραστικούς" στον χώρο του και έχει «κλείσει» στο παρελθόν ορισμένα από τα κορυφαία deals που έχουν γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Επίσης, ως γνωστόν, ο Ραζνάτοβιτς ήταν ο άνθρωπος που έφερε εις πέρας την μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το 2010, ενώ πλέον στην μεγάλη λίστα των πελατών του ξεχωρίζει το... χρυσό όνομα του back-to-back MVP του ΝΒΑ, Νίκολα Γιόκιτς.

Τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό; Όπως έχει πει ο ίδιος στο παρελθόν, οι παίκτες που εκπροσωπεί δεν... σκοπεύουν να τον απολύσουν, καθώς προτιμά να μιλά «τη γλώσσα της αλήθειας» και αυτό το εκτιμούν. Τι διαπιστώσαμε εμείς στη συνέντευξή μας; Απέναντί μας κάθισε ένας άνθρωπος με επικοινωνιακές δεξιότητες, άριστες γνώσεις της αγοράς και ευφυΐα. Οι διασυνδέσεις του δε, όπως και η συνολική ικανότητά του να «διαβάζει» το... μπασκετικό χρηματιστήριο είναι αναγνωρισμένες από όλους.

Πηγαίνοντας στο Βελιγράδι τα δεδομένα ήταν δύο:

α) μια συνέντευξη με τον Ραζνάτοβιτς θα έχει ενδιαφέρον και θα «έβγαζε» ειδήσεις και

β) μια συζήτηση μαζί του θα έδινε... τροφή για σκέψη και ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ.

Έτσι, το SDNA τον συνάντησε την Μ. Πέμπτη (13/4) στη σερβική πρωτεύουσα με στόχο να συνομιλήσει μαζί του για όλες τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: από τον Εργκίν Αταμάν, τον Βασίλιε Μίσιτς και τον Νίκολα Γιόκιτς μέχρι την «υπόθεση Ντουμπάι - Euroleague» και από τα «θέλω» του Παναθηναϊκού στην μεταγραφική αγορά μέχρι το μέλλον του προπονητή Βασίλη Σπανούλη.

Το ραντεβού είχε δοθεί για τις 17:30 και ο ίδιος έφτασε σε μία από τις καφετέριες που συνηθίζει να πηγαίνει στην πόλη του στις 17:29. Ήρθε χαμογελαστός και μας εξήγησε το πολύ φορτωμένο πρόγραμμά του. Βλέπετε, εκείνη την ημέρα είχε φτάσει από το Ντουμπάι στη Σερβία και την αμέσως επόμενη θα αναχωρούσε για την Μόσχα.

«Πώς είναι αυτή η δουλειά; Είναι δύσκολη ή διασκεδαστική;», αναρωτηθήκαμε και εκείνος με άνεση υπογράμμισε πως μέχρι και σήμερα δεν τη θεωρεί δύσκολη, καθώς έκανε το χόμπι του επάγγελμα. Ωστόσο, μέσα στην μία ώρα, που διήρκησε η συνέντευξη που θα διαβάσετε και έχει έκταση 5.000+ λέξεων, το κινητό του δεν σταμάτησε να χτυπάει. «Δεν σας έχει κουράσει αυτό;», τον ρωτήσαμε αργότερα, εξηγώντας μας πως αυτή είναι η καθημερινότητά του, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που οι ομάδες «χτίζονται» σιγά - σιγά, με φόντο την επόμενη σεζόν.

Έχοντας παίκτες, που εκπροσωπεί, στις 16 από τις 18 ομάδες της φετινής Euroleague, αλλά και ορισμένους πελάτες στο ΝΒΑ είναι προφανές πως ο Ραζνάτοβιτς ενώνει τα κομμάτια πολλών... παζλ ανά την Ευρώπη. Επομένως, πέραν των πιο προσωπικών ερωτήσεων, αλλά και όσων είχαν να κάνουν με το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα, στο τραπέζι «έπεσαν» ουκ ολίγα ονόματα πελατών του, που απασχολούν την «πορτοκαλί» πλευρά της Γηραιάς Ηπείρου. Στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού, βέβαια, καθόταν ένας πολύ έμπειρος συνομιλητής, που ήξερε πότε να... πατήσει το γκάζι και πότε να κρατήσει λίγο πιο κλειστά τα χαρτιά του. Άλλωστε, μετρώντας 27+ χρόνια σε αυτή τη δουλειά ο 56χρονος ατζέντης ξέρει καλά πώς να επικοινωνεί και με τον κόσμο, αλλά και με τα media.

Στις παρακάτω γραμμές θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ανέκδοτες ιστορίες από το παρελθόν (πρόσφατο ή μη) μέσα από το πρίσμα του Ραζνάτοβιτς, αλλά και να μάθετε τις εξελίξεις που υπάρχουν και αφορούν αρκετούς από τους πελάτες του.

Μίσκο Ραζνάτοβιτς στο sdna.gr: Here we go!

- Πρώτα από όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για συνέντευξη στο SDNA. Πώς είναι η καθημερινή ζωή ενός ατζέντη; Πόσο δύσκολη ή διασκεδαστική είναι αυτή η δουλειά για εσάς ύστερα από τόσα χρόνια;

«Ακόμα δεν την βλέπω σαν δύσκολη δουλειά. Πάντα λέω πως έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Ταξιδεύω σε όμορφα μέρη, μιλάω με αθλητές και ιδιοκτήτες ομάδες, βλέπω μπάσκετ. Είναι η δουλειά των ονείρων μου. Κάποιες φορές είναι μια δύσκολη δουλειά, ειδικά τον Απρίλιο και τον Μάιο. Είναι τόσα πολλά τα μέρη που πρέπει να επισκεφτείς. Στα προημιτελικά της Euroleague πιθανότατα θα πηγαίνω κάθε μέρα σε άλλη πόλη. Ίσως είναι λίγο "σκληρό", αλλά ακόμα έχω πολλή ενέργεια και το απολαμβάνω. Δεν παραπονιέμαι καθόλου».

Ρεαλιστικό το σχέδιο για το Ντουμπάι το 2024 - Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία το "άνοιγμα" στην Μέση Ανατολή

- Μόλις ήρθατε στο Βελιγράδι μετά το ταξίδι σας στο Ντουμπάι. Πιστεύετε πως η επέκταση της Euroleague εκεί είναι ένα πιθανό σενάριο; Τι ακούτε για αυτό το ενδεχόμενο;

«Η ελπίδα μου ήταν πως θα συμβεί αυτό το 2023, αλλά δεν θα γίνει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι και προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα. Όμως, κατά την άποψή μου, το 2024 είναι ρεαλιστικό να συμβεί. Θα οδηγήσει σε μια επέκταση του μπάσκετ και θα "ανοίξει" την Μέση Ανατολή. Όπως γνωρίζω, θα πρέπει να δημιουργήσουν μια άλλη λίγκα με έξι ομάδες, πιθανότατα με τη συμμετοχή κάποιων πόλεων όπως η Ντόχα, η Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι. Θα είναι εξαιρετικό για το μπάσκετ.

Εντάξει, θα είναι καλό και για εμένα, γιατί ως ατζέντης θα έχω νέα "ανοίγματα" σε κάποιες ομάδες για προπονητές και παίκτες. Όμως, για όλους θα είναι καλό. Ξέρεις, πρέπει να βελτιώσουμε το μπάσκετ στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι κερδοφόρο. Οι ομάδες κυρίως χάνουν χρήματα. Ίσως αυτή είναι μια ευκαιρία, αν δημιουργήσουν κάτι καλό στην Μέση Ανατολή, να βελτιωθεί η κατάσταση στο μπάσκετ».

- Ως ατζέντης έχετε να αντιμετωπίσετε και τη δημοσιότητα και κάποιες φορές τις αρνητικές εκφάνσεις της. Πώς διαχειρίζεστε τα αρνητικά σχόλια στα social media από Έλληνες, Τούρκους ή Σέρβους οπαδούς;

«Πιστεύω πως ο Μάικ Τάισον είπε κάτι εξαιρετικό πριν από λίγες μέρες. "Πριν από τα social media δεν μπορούσες να περιμένεις ότι θα πεις κάτι ασεβές, χωρίς να σε γρονθοκοπήσουν στο πρόσωπο". Τώρα όλοι είναι γενναίοι και βάζουν στον υπολογιστή τις ιδέες και την κριτική τους. Η κριτική δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά οι προσβολές είναι. Σε γενικές γραμμές, έχω στο Twitter και το Instagram συνολικά 80-90 χιλιάδες ακόλουθους. Πραγματικά, δεν διαβάζω τα σχόλια, αλήθεια. Ο καθένας μπορεί να είναι αρνητικός ή να πει αυτό που θέλει.

Αν παρατηρήσω κάτι που δεν είναι σωστό, κάποιον που βρίζει, θα τον κάνω block. Αν πεις: "Ο Μίσκο είναι κακός ατζέντης, δεν έκανε κάτι σωστό", δεν θα το διαγράψω ποτέ. Είμαι εντάξει με αυτό. Όμως, οι ύβρεις δεν είναι αποδεκτές».

- Μιας και παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη σε ελληνικό site, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν η συνεργασία σας με τις ελληνικές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια;

«Θα έλεγα πως είναι μια... πολύχρωμη σχέση. Υπάρχουν δυο πολύ παρόμοιες αγορές, η ελληνική και η σερβική, με δυο μεγάλες ομάδες σε κάθε μία και μεγάλο "μίσος". Πιθανότατα, αυτή τη σεζόν είναι στο... μάξιμουμ στη Σερβία. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι το ίδιο. Προφανώς, είχα την μεγάλη τύχη ή την μεγάλη ατυχία το 2010 να κάνω την μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε ποτέ από την μία ομάδα στην άλλη. Έχω μεγάλη εμπειρία και γνωρίζω πώς να χειριστώ τα πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω Έλληνας ατζέντης, αλλά πιστεύω πως κανείς άλλον στον πλανήτη δεν έχει τις γνώσεις μου για το πώς δουλεύει η κατάσταση στην Ελλάδα, τους ανθρώπους, όσους βρίσκονται στο παρασκήνιο, τα media και το ποιος ελέγχει ποιο ή ποιο είναι πιο κοντά σε ποιον».

Έφτασα στο αεροδρόμιο και κάποιοι μου "έκλεψαν" τον παίκτη προτού βγει...

- Αναφέρατε την μετακίνηση του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό, για την οποία έχετε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Υπάρχει κάποια άλλη ιστορία που θυμάστε με τις ελληνικές ομάδες; Ίσως κάποια αστεία ιστορία...

«Ξέρεις, πάντα μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Πιθανότατα, μία από τις πιο αστείες ιστορίες της ζωής μου είναι αυτή με τον Χάρις Μουγεζίνοβιτς, τον οποίον υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Δεν ήμουν ο ατζέντης του, αλλά συμφωνήσαμε να κάνουμε την μεταγραφή χωρίς να υπογράψουμε κάτι. Εκείνος βρισκόταν στην Μόσχα, εγώ ήμουν στο Βελιγράδι και αποφασίσαμε να πάει στον Παναθηναϊκό. Πήραμε το συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό. Ήταν με την κόρη του, την Λέιλα, που τότε ήταν έξι ετών και ακόμα θυμάμαι το όνομά της και δεν τον ανάγκασα να πάει στο ξενοδοχείο να υπογράψει, γιατί ήταν άρρωστη και ήθελε να βρίσκεται μαζί της πριν από την πτήση. Συμφωνήσαμε να πετάξει εκείνος από την Μόσχα και εγώ από το Βελιγράδι και να βρεθούμε στην Αθήνα, στο παλιό αεροδρόμιο. Έφτασα πρώτος, περίπου 30' νωρίτερα και τον περίμενα με τον Μάνο Παπαδόπουλο. Η πτήση από την Μόσχα προσγειώθηκε, αλλά δεν τον είδα έξω. Δεν είχαμε κινητά και δεν ξέραμε τι γινόταν. Τον περίμενα 1,5 ώρα και μετά φύγαμε. Αργότερα μάθαμε πως ο Σάκοτα είχε οργανώσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να τον περιμένουν στην παραλαβή των αποσκευών και τον πήραν εκείνοι. Νομίζω πως ο ατζέντης σε εκείνη τη δουλειά ήταν ο Τάσος Δελημπαλταδάκης.

Αυτή ήταν η ιστορία. Έκατσα στο ξενοδοχείο και ένιωθα ανόητος. Το ακόμα πιο αστείο είναι ότι δεν συμφώνησαν με τον Ολυμπιακό και κάλεσαν ξανά τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήταν "τρελαμένοι" και είχαν εξαιρετικές σχέσεις μαζί μου. Είπαν πως δεν θα διαπραγματεύονταν με την πλευρά του επειδή ο Μίσκο είναι ο ατζέντης του. Εγώ είπα "ΟΚ, έφτιαξε τις λεπτομέρειες μαζί σας, αλλά ο Μίσκο δεν ξέρει που ήταν ο παίκτης και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του". Με ρώτησαν τι να κάνουμε και τους είπα πως αν είναι σημαντικό να πάρουν τον παίκτη, δεν θα κάνω εγώ τη δουλειά. Πιθανότατα, ύστερα από αυτό ο Χάρις Μουγεζίνοβιτς ήταν ο Νο. 1 στην λίστα μου για να "σκοτώσω" κάποιον. Μας πήρε μερικά χρόνια αυτή η κατάσταση. Έπειτα από κάποια χρόνια, με κάποιον τρόπο με προσέγγισε μέσω ενός φίλου μου και απολογήθηκε. Δέχτηκα να τον εκπροσωπήσω και στις τελευταίες σεζόν της καριέρας του ήμουν ο ατζέντης του, χωρίς άσχημα συναισθήματα από το παρελθόν. Και όχι μόνο αυτό... Όταν τελειώσει την καριέρα του με βοήθησε να κάνω recruit κάποιους παίκτες.

Αυτή είναι μία από τις χιλιάδες ελληνικές "τρελές" ιστορίες από την 27ετη εμπειρία μου στην Ευρώπη. Έφτασα στο αεροδρόμιο και κάποιοι μου "έκλεψαν" τον παίκτη προτού βγει. Μοιράστηκα αυτή την ιστορία, στην οποία δεν ήμουν εγώ ο νικητής. Ήμουν ο χαμένος, αλλά αλήθεια ήταν μια αστεία ιστορία. Ακόμα και σήμερα σκέφτομαι αυτές τις στιγμές, όταν πήγα στο αεροδρόμιο και ένιωθα ανόητος. Τότε η κόρη μου ήταν 3-4 χρόνων και υπήρχε ένα δημοφιλές κατάστημα στην Ελλάδα, το Lapin House, από το οποίο της ψώνιζα ρούχα. Οπότε, έλεγα στον εαυτό μου: "Δεν ήρθες στην Αθήνα για δουλειά, ήρθες για να αγοράσεις ρούχα για την Μάσα"».

- Μιλώντας για τις ελληνικές ομάδες και θέλοντας να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω στην τωρινή εποχή, τι πιστεύετε ότι πήγε λάθος στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ντέγιαν Ράντονιτς;

«Θα ξεκινήσω πραγματικά από την αρχή και νιώθω πως πρέπει να πω την αληθινή ιστορία, γιατί ο κόσμος είναι πολύ σκληρός απέναντί του. Τώρα υπάρχουν και παίκτες που μιλούν εναντίον του, το οποίο είναι πολύ άσχημο. Δεν καταλαβαίνουν ότι αύριο ένας προπονητής θα σκεφτεί διπλά να υπογράψει έναν παίκτη, που μίλησε με αυτό τον τρόπο για τον πρώην προπονητή του.

Αρχικά, έχω μια πολυετή σχέση με τον Αργύρη Πεδουλάκη, που ήταν εξαιρετικός προπονητής κατά την άποψή μου. Όταν βρισκόταν στον Μακεδονικό είχε τον Κέτσμαν, τον Τσάνακ και τον Λουκόφσκι. Συναντηθήκαμε την άνοιξη στην Αθήνα να μιλήσουμε για τον προπονητή και μου είπε πως θα τον ήθελε. Ο Ερυθρός Αστέρας είχε τρομερή σεζόν και τα πήρε όλα στη Σερβία. Η κατάκτηση όλων των τίτλων στη Σερβία πέρυσι ήταν πιο δύσκολη από ποτέ, αν σκεφτείτε ποιος βρισκόταν στην Παρτιζάν. Εκείνη την περίοδο ο Πεδουλάκης μου είπε πως εκτιμά την ομάδα, τη σκληρή δουλειά του, τον τρόπο που παίζει άμυνα, το πόσο σκληρός είναι με τους παίκτες. Επίσης, μου είπε ότι θέλει να "χτίσει" μια ομάδα χωρίς πολλούς Αμερικανούς, με ισχυρές προσωπικότητες, με παίκτες που παίζουν άμυνα, κάποιους Σέρβους - Γιουγκοσλάβους και κάποιους Αμερικανούς για να ξεκινήσει ένα σοβαρό μπασκετικό πρότζεκτ. Ήταν εξαιρετικό και υπογράψαμε συμβόλαιο.

Δυστυχώς, στις πρώτες τρεις μέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου, η ιδέα που είχε για τον Παναθηναϊκό είχε φύγει. Πρώτα, ήταν σημαντικό να έχουμε Έλληνες παίκτες για κάποιον λόγο. Γνωρίζαμε πως ο Παπαπέτρου έχει συμβόλαιο, αλλά μετά τον αποδέσμευσαν. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες "ποιος, πού, πότε, γιατί", αλλά όλα ήταν εναντίον του. Ο Παπαγιάννης ήταν ο μόνος σοβαρός Έλληνας παίκτης, που θα μπορούσε να βοηθήσει τους έξι ξένους. Το δεύτερο σοκ ήταν ο Νέντοβιτς. Ήταν "κλειδί" για την ομάδα και αγαπούσε πολύ τον Παναθηναϊκό. Εκείνη την περίοδο ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρθηκε για να υπογράψει μαζί του ένα πολυετές συμβόλαιο. Μοιράστηκα αυτή την πληροφορία με τον Παναθηναϊκό έχοντας στο μυαλό μου σαν ιδέα να επεκτείνουμε το συμβόλαιό του, το οποίο έληγε έναν χρόνο μετά. Αμέσως όλοι νευρίασαν μαζί μου, δεν ξέρω γιατί. Είπαν "μπορεί να φύγει", ο Ερυθρός Αστέρας πλήρωσε το buy out και ο Νέντοβιτς έφυγε. Πριν καλά - καλά ξεκινήσει να δουλεύει είχε μείνει χωρίς δύο "πυλώνες".

Ξεκίνησε να "χτίζει" την ομάδα, για πολλούς παίκτες που ήθελε δεν υπήρχαν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, πίεσα πολύ για τον Πετρούσεφ. Γνωρίζαμε την κατάσταση στη Σερβία και προτιμούσαμε να αγωνιστεί στο εξωτερικό, αν και άρεσε στον Ερυθρό Αστέρα και στην Παρτιζάν. Αστειεύονταν, γελούσαν με το στυλ "ποιος είναι ο Πετρούσεφ;". Η ομάδα "χτίστηκε" εντελώς διαφορετικά σε σχέση με όσα είχαμε συζητήσει στην αρχή. Αντί για δυο - τρεις σκληρούς Γιουγκοσλάβους, που θα έπαιζαν άμυνα, υπέγραψαν πολλούς Αμερικανούς και δύο πολύ soft Λιθουανούς. Παρεμπιπτόντως, είχαν νευριάσει μαζί μου μετά την αποχώρηση του Νέντοβιτς και δεν συμμετείχα συμμετείχα σε καμία μεταγραφή, γιατί ήμουν σε κάποιου είδους black list. Τους βοήθησα αργότερα με τον Ντουέιν Μπέικον. Όταν τελείωσε όλο αυτό είπα στον Ντέγιαν: "Δεν έχετε ελπίδα να επιβιώσετε". Ήταν θέμα χρόνου απλά το πώς και το πότε θα γίνει. Όλη η σεζόν είχε προκαθοριστεί από το καλοκαίρι. Τώρα πολλοί μπορεί να πουν ότι τα αγγλικά του είναι κακά ή το ένα ή το άλλο. Αυτά ήταν τα ίδια αγγλικά που του έφεραν όλους τους τίτλους, ακόμα και στην Μπάγερν Μονάχου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τον άφησαν να είναι ο Ντέγιαν Ράντονιτς. Πολλές φορές βλέπουν οι ομάδες κάποιους παίκτες που παίζουν με την μπάλα και τους υπογράφουν γιατί τους αρέσουν όσα κάουν και μετά την επόμενη σεζόν βάζουν αυτούς τους παίκτες σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Τους λέω: "Τον υπογράψατε για έναν λόγο και μετά του δώσατε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο". Αυτό συνέβη με τον Ντέγιαν Ράντονιτς.

Πρέπει να πω πως όσα σου είπα έγιναν χωρίς να τα γνωρίζει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν συμμετείχε καθόλου σε όλα αυτά. Όταν ολοκληρώθηκαν όλα αυτά και μιλήσαμε ήταν έκπληκτος, σχεδόν σοκαρισμένος. Είμαι σίγουρος πως αν είχε εμπλακεί εκείνος, η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη. Όμως, γενικότερα, για αυτό που συνέβη στον Ντέγιαν Ράντονιτς είναι 100% υπεύθυνη η ομάδα και πιστεύω πως από όσα σου είπα εξήγησα την κατάσταση και ακούγομαι λογικός. Αν υπογράψεις ένα συμβόλαιο και αύριο χάσεις τον Παπαπέτρου και τον Νέντοβιτς δεν μπορείς να αποζημιωθείς. Επίσης, έφυγε και ο Κασελάκης. Δεν ήταν ένας big-time παίκτης, αλλά δεν μπορούσες να βρεις Έλληνες σαν εκείνον, όπως έδειξε και στο Περιστέρι. Άρα, αυτή είναι η αληθινή ιστορία. Δεν την λέω για να προστατεύσω τον Ράντονιτς από τον Τύπο, δεν μας απασχολούν αυτά. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος τι συνέβη και γιατί δεν πέτυχε εκείνος. Αυτή είναι η ιστορία.

Τώρα βλέπω νέα ενέργεια, νέα δύναμη, ο Δημήτρης είναι πολύ περισσότερο μέσα στα πράγματα. Σίγουρα, θα κάνουν μια πολύ καλύτερη δουλειά κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Δυστυχώς, ο Ντέγιαν δεν θα είναι μέρος αυτής της δουλειάς».

Συζητάμε πολύ σοβαρά με τον Παναθηναϊκό για τον Αταμάν - Έξυπνος και έμπειρος ο Γιαννακόπουλος

- Όπως τονίσατε και εσείς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει μεγαλύτερη εμπλοκή στα κοινά της ομάδας τώρα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται έτοιμος να αλλάξει το μονοπάτι του. Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε πως έχει μια πρόταση στο τραπέζι από τον Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το σχόλιό σας για αυτή την υπόθεση, μιας και τον εκπροσωπείτε;

«Πάντα αποφεύγω να μιλάω κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συζητάμε πολύ σοβαρά. Αλλά αυτή τη στιγμή τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί. Πρέπει να καταλάβετε πως δεν είναι μια εύκολη απόφαση για τον προπονητή, που είναι ο κορυφαίος της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος μιλάει για δύο τίτλους, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τη σεζόν του κορωνοϊού η ομάδα του ήταν κυρίαρχη και πριν από αυτή έφτασε στον τελικό. Δεν θυμάμαι στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague κάποιον άλλον προπονητή που σε τέσσερα χρόνια έχει πρακτικά τρεις τίτλους και έναν τελικό. Τώρα αυτός ο προπονητής, στο τέλος του κύκλου του, πρέπει να διαλέξει μια άλλη δουλειά. Φυσικά, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο όνομα, μεγάλη ιστορία, σπουδαίους οπαδούς. Επιπλέον, η Αθήνα και η Ελλάδα ξέρεις πώς είναι. Ο μεσογειακός τρόπος ζωής είναι κάτι ξεχωριστό. Όμως, στο μπασκετικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός δείχνει αρκετά κακός αυτή τη στιγμή. Δεν παίζει στο Top-8 τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η μεγαλύτερη δύναμη του Παναθηναϊκού ήταν το κοινό του. Όπως γνωρίζω, στα κάποια πρόσφατα παιχνίδια της Euroleague έχουν τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων που έχουν ο Άρης και το Περιστέρι στους κρίσιμους αγώνες τους, περίπου 2.000. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Συνολικά, υπάρχουν θετικά και αρνητικά, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια ιστορία που δημιουργεί πρόκληση για έναν προπονητή, αλλά έχει και ρίσκο.

Πιστεύω πως ο Δημήτρης, που προφανώς είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος, αντιλήφθηκε πόσο δύσκολη είναι αυτή η στιγμή και μπαίνει σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω πως θα βρει τον τρόπο να αλλάξει την κατεύθυνση της ομάδας. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η Euroleague πραγματικά χρειάζεται τον Παναθηναϊκό. Ίσως είναι απίθανο να είναι 1ος, αλλά χρειάζεται τον Παναθηναϊκό που παλεύει για το Final Four και θεωρώ πως αυτό είναι εφικτό.

Ακόμα, αν θυμάστε, όταν ο Αταμάν υπέγραψε στην Εφές, η ομάδα είχε τερματίσει τελευταία στην Euroleague. Ύστερα από πέντε χρόνια, με δεδομένο μάλιστα πως η φετινή σεζόν δεν ήταν καλή, η Εφές είναι άλλη ομάδα πια. Ξέρετε πώς ήταν τα πράγματα πριν από πέντε χρόνια με τον κόσμο στο γήπεδο της Εφές. Στην ουσία, "έχτισαν" ένα club. Την τελευταία διετία η Εφές έχει την μεγαλύτερη προσέλευση κοινού μετά την Παρτιζάν, χωρίς να έχει και ποδοσφαιρική βάση στο κοινό της. Αυτή είναι μια τρομερή επιτυχία. Ο Αταμάν δεν έφερε μόνο αποτελέσματα, αλλά και δημοφιλία στην ομάδα. Όταν σκέφτομαι την Μέγκα στο μέλλον λέω: "Αν το έκαναν εκείνοι, ίσως είναι πιθανό στο μέλλον να το κάνει και η Μέγκα. Με μοντέρνο τρόπο, με σωστή προσέγγιση, με αποτελέσματα και μπάσκετ".

Πάντα στη δουλειά μου αρέσει το "copy-paste". Αν μια ομάδα ήταν τελευταία χωρίς κόσμο, έφερε τον προπονητή και πέντε χρόνια μετά έχει κερδίσει τα πάντα και έχει "χτίσει" και τώρα υπάρχει μια άλλη ομάδα στην αντίστοιχη θέση, είναι λογικό να πάρει αυτή την κατεύθυνση. Όπως γνωρίζεις, η διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι γεμάτη συναισθήματα, έχει πάθος, όπως και ο Αταμάν. Θεωρώ ταιριάζουν οι δύο πλευρές και αν συμβεί θα φέρει ενθουσιασμό στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα συμβεί; Δεν ξέρω, αλλά θα γνωρίζουμε σύντομα».

- Βλέποντάς το από τη δική σας πλευρά, τι ψάχνει ο Αταμάν αυτή τη στιγμή στην αγορά; Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα του τραβήξει την προσοχή;

«Η πρόκληση. Πρόκληση, βέβαια, είναι και να πηδήξεις από τον 10ο όροφο. Δεν εννοώ αυτό. Θέλει μια πραγματική μπασκετική πρόκληση, στην οποία να υπάρχει το έδαφος για να προσπαθήσει να πετύχει ξανά, όσα έκανε στην Εφές. Αυτό σημαίνει να πάρει να σηκώσει μια ομάδα από τα χαμηλά μέχρι το "φεγγάρι" της Euroleague».

- Πόσο ενδιαφέρον είναι για εσάς αυτό το προπονητικό ντόμινο που θα συμβεί στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι;

«Με κάποιον τρόπο, αυτή είναι η σεζόν που πολλές ομάδες θέλουν να κάνουν μια αλλαγή. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες, ειδικά στην Euroleague, που να έχουν το κουράγιο να δώσουν μια ευκαιρία σε νέα πρόσωπα. Για παράδειγμα, ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς ήταν την περσινή σεζόν ο προπονητής της χρονιάς στο Eurocup. Αρέσει σε όλους, όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Μιλήσαμε με κάποιες ομάδες, αλλά όταν έρχεται η ώρα να καταθέσουν πρόταση, το σκέφτονται ξανά και προτιμούν κάποιον με εμπειρία από την Euroleague. Όταν έχεις αυτή την νοοτροπία, τότε δεν έχεις πολλές επιλογές. Αυτοί οι διαθέσιμοις προπονητές είναι 7-8, θα πάει ο ένας στην μία ομάδα, ο άλλος στην άλλη και θα τελειώσει η ιστορία».

Εξαιρετική η σχέση μου με τον Γιαννακόπουλο, "big-time" με τους Αγγελόπουλους

- Από όσα έχετε συζητήσει μέχρι στιγμής με τον Γιαννακόπουλο, τι συμπέρασμα έχετε βγάλει για τους παίκτες που θέλει στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν; Είστε ένας κορυφαίος ατζέντης και γνωρίζετε αν μια ομάδα στοχεύει σε top παίκτες...

«Έχω ακούσει πολλές φήμες. Όμως, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Δεν θέλω να μιλήσω με οποιονδήποτε ιδιοκτήτη για παίκτες, αν δεν ξέρω ποιος θα είναι ο προπονητής. Αν ο προπονητής είναι ο Αταμάν, θα προτείνω από την λίστα μου 7-8 παίκτες, που ξέρω ότι θα αρέσουν στον Αταμάν και θα του ταιριάζουν. Αν ο προπονητής είναι ο Γιασικεβίτσιους, θα είναι άλλοι οι παίκτες, αν είναι ο Λάσο πιθανότατα θα είναι άλλοι. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και στις τρεις συζητήσεις. Επομένως, δεν του έχω αναφέρει ούτε ένα όνομα».

- Πώς είναι η σχέση και η επικοινωνία σας μαζί του;

«Εξαιρετική».

- Και με τους αδελφούς Αγγελόπουλους; Πώς είναι η σχέση σας μαζί τους;

«Big time. Εξαιρετική. Φέτος είναι η 1η χρόνια δεν ξέρω ύστερα από πόσες δεκαετίες που δεν έχω κανέναν παίκτη στον Ολυμπιακό. Όμως, απλά συνέβη. Δυο παίκτες μου έφυγαν και δεν είχα καλούς παίκτες στις θέσεις που ήθελαν. Ειλικρινά, αυτό είναι "σοκαριστικό" για τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Με ρωτούν για τα στατιστικά μου φέτος. Πέρυσι είχα πελάτες και στις 18 ομάδες, φέτος έχω σε 16. Η Μπασκόνια είναι εκτός, παραδοσιακά έχω θέματα στο να υπογράψω παίκτες εκεί. Με ρωτούν ποια είναι η άλλη ομάδα που δεν έχω παίκτη φέτος, τους λέω ο Ολυμπιακός και με ρωτούν: "Τι;". Αντιδρούν λες και τους είπα ότι θα βάψω μπλε τα μαλλιά μου ή ότι θα γίνω ξανθός. Κανείς δεν το πιστεύει. Μετά την μετακίνηση του Σπανούλη έχω ξεχωριστή σχέση μαζί τους. Όμως, αυτό δείχνει και πόσο σοβαροί είναι, γιατί υπογράφουν τους παίκτες που θέλουν, ανεξαρτήτως ατζέντη. Είμαι σίγουρος ότι τους αρέσω πολύ. Ωστόσο, αν δεν έχω παίκτες δεν θα υπογράψουν κάποιον. Ελπίζω πως αυτό το καλοκαίρι θα κάνουμε κάτι».

- Πώς αξιολογείται τη σεζόν του Ντουέιν Μπέικον; Έχετε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό για το μέλλον του;

«Όπως είπα και πριν, περιμένουμε για τον προπονητή. Προφανώς, το πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν εξαιρετικό και το δεύτερο δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω τον λόγο που έγινε αυτό. Ο Ντουέιν είναι εξαιρετικός, πιθανότατα ο καλύτερος στην Ευρώπη στο 1vs1, αλλά είναι ένας πολύ, πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Πρέπει να είναι σε μια τρομερή κατάσταση, με τα πάντα γύρω του λυμένα, για να αποδώσει όπως το έκανε όταν ήρθε. Περιμένω τον νέο προπονητή να ανακοινωθεί, για να μιλήσουμε για το μέλλον του».

Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα εκπροσωπώ τον Παπαπέτρου

- Έχει αναπτυχθεί μια φημολογία που σας θέλει να συζητάτε με τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού και διεθνή με την Εθνική Ελλάδας, Ιωάννη Παπαπέτρου. Είναι αλήθεια ότι θα τον εκπροσωπείτε από εδώ και στο εξής;

«Ναι, είναι αλήθεια».

- Τόσο απλά και κατανοητά...

«Ναι. Μιλήσαμε και το περσινό καλοκαίρι. Τον αγαπάω αυτόν τον παίκτη, από τότε που έπαιζε μαζί με τον Σπανούλη. Για κάποιον λόγο τα καταφέραμε τώρα, ίσως βοήθησε ότι βρίσκεται στο Βελιγράδι. Πιστεύω πραγματικά πως δεν είναι ένας σπουδαίος σταρ όπως ο Σπανούλης, αλλά είναι ένας παίκτης που χρειάζεται κάθε μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε του ζητηθεί και όχι μόνο στη θέση του. Μπορεί να βοηθήσει στο "3", στο "4", να μαρκάρει το "2" ή και το "5", πάρα πολλά πράγματα. Αγαπώ τις μπασκετικές του ικανότητες και αυτός ήταν ο λόγος που τον προσέγγισα για να τον εκπροσωπώ. Επίσης, απέκτησα πολύ καλή εντύπωση για εκείνον στις συζητήσεις μας. Μου άρεσε πραγματικά. Για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου δεν μπορώ να πω πολλές φορές ότι είμαι πολύ χαρούμενος που παίρνω έναν παίκτη. Για εκείνον, όμως, είμαι πολύ χαρούμενος που τον πήρα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν πολλές φήμες ότι συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε μιλήσει για αυτό ούτε 1 δευτερόλεπτο. Όπως εξήγησα και πιο πριν, δεν μπορώ να μιλήσω αν δεν ξέρω τον προπονητή. Είμαστε σε ένα σημείο της σεζόν που και εκείνος και η Παρτιζάν τα πηγαίνουν περίφημα. Θα ήταν εμπόδιο να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Τα πάντα μπορούν να περιμένουν έναν μήνα. Δεν είναι ωραίο για τον κόσμο να διαβάζει κάτι τέτοιο και να πει: "ΟΚ, ο Παπαπέτρου σκέφτεται τον Παναθηναϊκό". Δεν είναι αληθές αυτό. Δεν έχουμε μιλήσει ούτε 1 δευτερόλεπτο για αυτό. Περιμένουμε να τελειώσουν όλα σε έναν μήνα. Με την ποιότητά του είμαι σίγουρος πως θα έχει επιλογές».

- Τι θα συμβουλεύατε τον Βασίλιε Μίσιτς να κάνει το φετινό καλοκαίρι;

«Να πάει στο ΝΒΑ, αν είναι δυνατό. Προσπαθούμε κάποια χρόνια, αλλά δεν έχει γίνει. Κυρίως δεν έχει γίνει για οικονομικούς λόγους. Έχει το 2ο - 3ο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη. Όταν "μετατρέπεις" αυτό το ευρωπαϊκό συμβόλαιο σε συμβόλαιο στο ΝΒΑ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Από όλους τους Ευρωπαίους παίκτες, από όσο ξέρω, υπάρχει μόνο ένας παίκτης που υπέγραψε καλύτερο συμβόλαιο "εισόδου" στο ΝΒΑ από αυτό που είχε ο Μίσιτς στην Εφές. Οπότε, αυτός είναι ένας από τους λόγους. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός για να του φέρονται με τρόπο που δεν του ταιριάζει ή να κάθεται στον πάγκο. Χρειάζεται να βρει μια πολύ καλή συνθήκη για να παίξει, καθώς και να ικανοποιηθεί οικονομικά».

Δεν έχασα τον Μίσιτς, δεν έχασα τίποτα οικονομικά και νομικά και δεν έχασα τίποτα από τη σχέση μου μαζί του

- Θα θέλατε να διευκρινίσετε τι συνέβη με τον Μίσιτς και τα δικαιώματά του στις ΗΠΑ με το γραφείο εκπροσώπησης;

«Ναι, φυσικά. Αρχικά, είμαι κάποιος που μισεί το γεγονός ότι ο κόσμος δίνει τόση προσοχή στο ποιος αλλάζει ατζέντη. Αν αποφασίσω εγώ να αλλάξω τον δικηγόρο μου στο real estate κανείς δεν θα μιλήσει γι' αυτό. Τώρα "ακουμπήσαμε" το θέμα Παπαπέτρου, σου είπα πως είναι μαζί μου, αλλά δεν το είχα ανακοινώσει. Υπάρχουν άλλοι σταρ που υπογράφω και δεν το ανακοινώνω. Είναι μεταξύ μας αυτό. Κάποιες φορές το ανακοινώνω και άλλες όχι. Όμως, τα νέα για τον Μίσιτς ήταν "μεγάλα" και αυτό που έμαθα είναι ότι ο κόσμος με μισεί περισσότερο από ό,τι περίμενα. Αν σκεφτείς πως είμαι για χρόνια ο Νο. 1 είναι λογικό. Ωστόσο, όταν βγήκαν τα νέα ο κόσμος ήταν τόσο χαρούμενος και πίστευε πως επιτέλους γίνεται κακό παθαίνει ο Μίσκο. Αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ο Μίσιτς είναι ένας από τους ανθρώπους που έχω πιο κοντά μου. Ήρθε στην Μέγκα όταν ήταν 16 ετών, ήταν οδηγία στον προπονητή του να παίζει. Περάσαμε τόσα πολλά μαζί.

Για όλους τους παίκτες μου δεν διαπραγματεύομαι εγώ τις συμφωνίες στο ΝΒΑ, δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Όμως, έχω τον NBA partner μου, τον Τζεφ Σουάρτζ της Excel. Ήμουν πολύ περήφανος που έφερα αυτή τη δυνατότητα στους πελάτες μου, να μπορούν να εκπροσωπούνται στο ΝΒΑ από αυτό το γραφείο, γιατί πρόκειται για τον Νο. 1 ατζέντη στο ΝΒΑ και Νο. 5 σε όλα τα σπορ σύμφωνα με το "Forbes". Έτσι, ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να τον εκπροσωπήσει. Είχαν κάποιες συζητήσεις μέσα στα χρόνια και μετά ο Μίσιτς μου είπε πως θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Ήμουν εναντίον αυτής της απόφασης και το συζητήσαμε πριν από 5-6 μήνες. Θα δημιουργούσε κάποιου είδους "χάος".

Όμως, όλο αυτό δεν έχει να κάνει με τους agents, αλλά με τους παίκτες. Άρα, αν η επιθυμία του είναι αυτή, πρέπει να την ακολουθήσω. Αυτό ισχύει για όλους, πόσω μάλλον για τον Μίσιτς. Αυτό ισχύει ειδικά για τον Μίσιτς, με τον οποίο είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ και να θυσιάσω πολλά περισσότερα από αυτό. Η ιδέα είναι ότι συνεχίζω να τον εκπροσωπώ στην Ευρώπη και υπογράψαμε νέα σύμβαση συνεργασίας και στο ΝΒΑ θα τον εκπροσωπεί ένα άλλο γραφείο, με το οποίο δεν συνεργάζομαι. Πάντα η προμήθεια του ατζέντη μοιράζεται μεταξύ του NBA partner μου και εμένα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, με την μόνη διαφορά πως το γραφείο στις ΗΠΑ είναι άλλο. Δεν έχασα τον παίκτη, δεν έχασα τίποτα οικονομικά, δεν έχασα τίποτα νομικά και το πιο σημαντικό για εμένα, δεν έχασα τίποτα συναισθηματικά από τη σχέση μου μαζί του. Είμαστε ακόμα το ίδιο, πολύ κοντά μεταξύ μας και με συναισθήματα ο ένας για τον άλλον, όπως ήμασταν από το 2010.

Τις μέρες που βγήκε η είδηση ο Μίσιτς βρισκόταν στο Βελιγράδι και προπονούνταν στην έδρα της Μέγκα. Γι' αυτό και ανέβασα αυτή τη φωτογραφία, για να δείξω στον κόσμο πως όλα είναι καλά. Δεν ήθελα να του βάλω πίεση. Έκανε μια δήλωση ο ίδιος και επί της ουσίας εξήγησε όσα σου είπα. Αυτή είναι η ιστορία».

- Νωρίτερα κάναμε λόγο για τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος είχε εξαιρετικά νούμερα στον Ερυθρό Αστέρα. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον του;

«Την πρώτη μέρα που συνάντησα τον Φίλιπ και την οικογένειά του θέσαμε τον στόχο μας. Αυτός ήταν να βρούμε ένα εγγυημένο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά. Δεν ήταν τόσο σπουδαίος στο κολέγιο, ήρθε και έγινε ο MVP στην Αδριατική Λίγκα και έγινε draft. Όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό για να βρει συμβόλαιο. Το επόμενο βήμα ήταν η Εφές, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εκεί η σεζόν δεν ήταν καλή. Έπειτα, ήρθε στον Ερυθρό Αστέρα και η χρονιά του είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ήμουν υπέρ του να αγωνίζεται και στο "4", αλλά φαίνεται πως ο Ντούσκο είχε περισσότερο δίκιο από εμένα. Δείχνει ότι ταιριάζει αυτό στον Φίλιπ και μπορεί να του κάνει καλό και στο ΝΒΑ. Δεν είναι απλά ένας σέντερ, παίζει και στο "4", σουτάρει με αυτοπεποίθηση, είναι αθλητικός. Πιστεύω πως είναι έτοιμος. Το πιστεύω τόσο πολύ, σε βαθμό που δεν σκοπεύω να ακούσω προτάσεις από την Ευρώπη για όλο το καλοκαίρι. Αν δεν υπογράψει στο ΝΒΑ μέχρι τον Αύγουστο, τότε θα ακούσω πρώτα τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί του αρέσει πολύ το περιβάλλον εκεί. Στην ουσία, δεν θα σκεφτώ ευρωπαϊκές επιλογές. Θεωρώ πως την επόμενη σεζόν ο Φίλιπ θα είναι στο ΝΒΑ και αν όχι τότε φυσικά θα βρίσκεται στον Ερυθρό Αστέρα. Φυσικά, σε πολλούς αυτό μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα».

Πιστεύω πως αν επιστρέψει στην Ευρώπη ο Σιμόνοβιτς θα γίνει ο "νέος Μούσα"

- Εφόσον η κουβέντα μας βρίσκεται στο ΝΒΑ και πριν πάμε στον Νίκολα Γιόκιτς, ας μιλήσουμε για ορισμένους πελάτες σας που ίσως έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Παίκτες όπως ο Ντάριο Σάριτς, ο Γκόγκα Μπιτάτζε, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς ή ο Μάρκο Σιμόνοβιτς. Είναι κάποιος από αυτούς διαθέσιμος στην ευρωπαϊκή αγορά;

«Θα σου πω ότι πιστεύω πως ο Ντάριο θα μείνει στο ΝΒΑ. Δεν θα ήθελε να έρθει. Επίσης, πιστεύω πως και ο Γκόγκα Μπιτάτζε θα μείνει. Ο Τσάντσαρ έχει συμβόλαιο. Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς έχει μέλλον στις ΗΠΑ, όχι μόνο στο μπάσκετ. Συμβαίνουν πολλά ενδιαφέρονται πράγματα στο κομμάτι του μάρκετινγκ ή και των ταινιών. Θα ήταν κακό για τον ίδιο αν επιστρέψει στην Ευρώπη. Έτσι, πιστεύω πως όλοι θα μείνουν εκεί.

Ο μόνος παίκτης, δίπλα στον οποίον ίσως βάλω ένα ερωτηματικό, είναι ο Μάρκο Σιμόνοβιτς των Σικάγο Μπουλς. Ήταν εξαιρετικός στην G-League, ήταν στο Top-5 στο Summer League, αλλά και πάλι δεν πήρε λεπτά στο Σικάγο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα είναι μία big-time προσθήκη για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα, παίζοντας και στο "4" και στο "5". Είναι ακόμα 24 ετών. Πιστεύω πως αν επιστρέψει, το οποίο δεν θα το θέλαμε, θα δούμε έναν νέο Μούσα».

- Όπως όλοι γνωρίζουν εκπροσωπείτε τον back-to-back MVP, τον οποίον έχετε χαρακτηρίσει τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου, τον Νίκολα Γιόκιτς. Πώς σχολιάζατε την κούρσα για το βραβείο του MVP; Θεωρείτε πως όλο το «αφήγημα» που έχει δημιουργηθεί μπορεί να τον επηρεάσει στην προσπάθειά του να πάρει το 3ο βραβείο;

«Δεν προσπαθεί να το πάρει. Άκουσα κάποιες δηλώσεις του Εμπίιντ, ότι λέμε ψέματα πως δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αν ο Νίκολα ενδιαφερόταν πραγματικά θα έπαιζε στα τελευταία 5-6 παιχνίδια της regular season. Είχε έναν μικρό τραυματισμό, η ιδέα ήταν να προετοιμαστεί για τα πλέι οφ, για να προσπαθήσει να κερδίσει κάτι η ομάδα του. Δεν περιμέναμε το 1ο βραβείο, το 2ο ή οτιδήποτε. Αλήθεια, ποτέ δεν μιλήσαμε για αυτά. Ήρθαν από μόνα τους και ο Νίκολα ενδιαφέρεται μόνο για το πώς θα κερδίσει το επόμενο παιχνίδι μου. Τίποτα άλλο πέραν από αυτό και όχι μεγάλα σχέδια».

- Πριν από τρία χρόνια, σε μια συνέντευξη που είχατε δώσει ξανά στο SDNA και τον Τόλη Κοτζιά, είχατε δηλώσει πως δεν θέλετε να αποκαλύψετε ποιος μπορεί να είναι ο «επόμενος Νίκολα Γιόκιτς», αλλά είχατε κάποιον στο μυαλό σας. Αυτή τη στιγμή, τρία χρόνια μετά, θα θέλατε να μας πείτε σε ποιον αναφερόσασταν;

«Δεν θυμάμαι. Αλήθεια, είναι τόσοι πολλοί καλοί παίκτες. Όμως, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, είμαι πολύ προληπτικός, όπως και οι Έλληνες. Στο παρελθόν είπα ότι ο τάδε παίκτης είναι καλός, αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά ήρθε ο Γιόκιτς που κανείς δεν περίμενε. Θέλω να μην μιλάω για αυτά. Όχι για να μην "τρελαθούν" τα παιδιά, αλλά επειδή θέλω να είμαι και εγώ ήρεμος».

Ήδη υπάρχουν ομάδες που ρωτούν για τον Σπανούλη, αλλά πιστεύω πως πρέπει να μείνει άλλη μια σεζόν στο Περιστέρι

- Φυσικά, το τελευταίο κεφάλαιο της συνέντευξης είναι αφιερωμένο στον Βασίλη Σπανούλη. Πρώτα από όλα, πώς αξιολογείτε την rookie season του ως πρώτος προπονητής; Βέβαια, είναι λίγο περίεργο να χρησιμοποιούμε την λέξη rookie δίπλα στο όνομα του Σπανούλη...

«Ειλικρινά, έχει υπερβεί τις προσδοκίες μου. Ξέρεις, όταν ανέλαβε τη δουλειά, στην πρώτη εβδομάδα μέσα, κατάλαβα πως εκείνος είναι ο προπονητής. Δεν μου έδινε την εντύπωση πως αυτός ο προπονητής "έχτιζε" ομάδα για πρώτη φορά. Το Περιστέρι τελείωσε στην 3η θέση, νίκησε τον Παναθηναϊκό, έχασε ένα ματς από τον Ολυμπιακό και ένα από τον Παναθηναϊκό στον πόντο, πήγε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του. Και όχι μόνο αυτά... Ο Ντένμον είναι ο 1ος σκόρερ, ο Φρανσίσκο ο 3ος στις ασίστ και ο Μπίλαν ο 1ος ριμπάουντερ. Συνολικά, το Περιστέρι, που δεν ήταν τόσο σοβαρό τα τελευταία 15 χρόνια, από την εποχή του Αλφόνσο Φορντ, είναι τώρα ένα πολύ αξιοσέβαστο μπασκετικό πρότζεκτ.

Ήδη υπάρχουν ομάδες που ρωτούν για τον Σπανούλη, αλλά πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να πάει κάπου αλλού. Αυτή είναι η άποψή μου. Να μείνει άλλη μια σεζόν στο Περιστέρι, να βελτιωθεί. Μετά θα είναι έτοιμος για μεγάλες προκλήσεις στην Euroleague, εκεί που ανήκει.

Είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις, ήταν ιδέα μου... Όχι το να γίνει προπονητής. Αλλά, πιστεύω πως έκανα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έπεισα την Adidas να του δώσει την προοπτική στο Next Generation και μετά τον κάλεσα, του το πρότεινα και ήταν αρνητικός. Του είπα: "Όχι, όχι. Περίμενε. Δεν ξέρεις πώς θα είναι. Μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου. Πρέπει να κάτσεις στην άκρη του πάγκου, πάνω στη γραμμή. Να μιλήσεις με τους ανθρώπους, να δεις πώς σε ακούν. Ίσως μπορεί να μην σου ταιριάζει καθόλου". "Παιδιά; Adidas; Τι είναι αυτό; Πώς μπορώ να προπονήσω παιδιά που δεν είναι ομάδα και μαζεύονται μια μέρα πριν;", μου απάντησε και του είπα: "Αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση". Τελικά, τον έπεισα και όλα πήγαν περίφημα. Το πρώτο ματς της καριέρας του ήταν εδώ, στο Βελιγράδι, απέναντι στην Μέγκα. Έχασαν με 20 πόντους, αλλά στη 2η περίοδο όλοι οι άνθρωποι στο γήπεδο γνώριζαν πως ένα νέο αστέρι της προπονητικής γεννήθηκε. Αν καταλαβαίνεις μπάσκετ, απλά το νιώθεις. Βλέπεις πως αυτό είναι το σωστό, το πώς τον βλέπουν τα παιδιά. Ήταν αστείο που περισσότεροι άνθρωποι ήρθαν να τον δουν ως προπονητή, παρά να δουν τα παιδιά. Όμως, αυτός είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο ένας και μοναδικός. Είχα πει πολλές φορές πως όταν αποσυρόταν θα ένιωθα "άδειος". Είναι τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός που έφερε στη ζωή μου... Ωστόσο, τώρα έγινε προπονητής και μπορούμε να συνεργαζόμαστε για άλλα 20 χρόνια».

- Θα τον βλέπατε στο μέλλον σε αυτή την πόλη; Για παράδειγμα, στον Ερυθρό Αστέρα;

«Θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας; Θα είναι κάποια άλλη ομάδα; Είναι έτοιμος ακόμα και σήμερα, αλλά θεωρώ πως σε έναν χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερος, απόλυτα έτοιμος, για να αναλάβει μια ομάδα στην Euroleague. Αθήνα, Βελιγράδι, Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω... Είναι διαφορετικός. Αν έχεις έναν Έλληνα προπονητή στη 2η σεζόν της καριέρας του δεν θα πάρεις ποτέ πρόταση από την Euroleague. Ποτέ. Όμως, ο Σπανούλης μπορεί να πάρει. Ήταν πιθανότατα ο πιο αγαπητός παίκτης παντού. Οπουδήποτε και αν πάει θα φέρει ενθουσιασμό».

- Κλείνοντας, πριν από λίγους μήνες σε μια συνέντευξη στο "BasketNews" είχατε πει πως δεν φοβάστε ότι ο Σπανούλης μπορεί να σας απολύσει. Είναι η σχέση σας αυτή τη στιγμή κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ;

«Ναι, η σχέση μας είναι πολύ ισχυρή. Το μπάσκετ μας συνέδεσε, αλλά περάσαμε "τρελά" πράγματα».

- Επίσης, είχατε πει πως αν ένας πελάτης είναι έξυπνος, θα σας κρατήσει...

«Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχα πει. Όμως, είναι πολύ δύσκολο να είσαι ρεαλιστής όταν μιλάς για τον εαυτό σου. Από την άλλη πλευρά, όταν οι agents μιλούν με τους παίκτες τους τάζουν πράγματα και και λένε "θα, θα". Λέξεις, υποσχέσεις. Όταν θέλω να προσεγγίσω έναν παίκτη ποτέ δεν του τα λέω αυτά. Αντιθέτως, του μιλάω μόνο για το παρελθόν. Έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Όταν ξέρεις όσα έχει κάνει ο άλλος, ακόμα και εκτός της δουλειάς του ατζέντη, με το "χτίσιμο" της Μέγκα, η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό παικτών που έχουν γίνει draft στο ΝΒΑ, ακούγεται ξεχωριστό. Όλοι ξέρετε πόσο τρελός είμαι με το μπάσκετ, στο Instagram μου μπορείτε να δείτε πως γυρίζω όλο τον κόσμο βλέποντας παιχνίδια και είμαι παθιασμένος. Πιθανότατα, αυτός είναι ένας καλός συνδυασμός και είναι και ο λόγος που την επόμενη εβδομάδα, όταν ο κόσμος θα διαβάζει τη συνέντευξη, θα δει και ένα νέο ρεκόρ στην Euroleague. Με τον αριθμό των παικτών...».