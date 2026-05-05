Αντώνης Τουρκογιώργης: Ο ασυμβίβαστος θρύλος της ελληνικής ροκ που ίδρυσε με τον Σπάθα τους Socrates

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης θεωρείται μία από τις ηγετικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής. Ιδρυτικό μέλος του σπουδαιότερου ίσως ελληνικού ροκ συγκροτήματος, των «Socrates», υπήρξε ένας δυναμικός περφόμερ, κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ασυμβίβαστος στο σύνολό του καλλιτέχνης.

Αφοσιώθηκε στη ροκ μουσική και άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης γεννήθηκε στον Πειραιά στις 18 Φεβρουαρίου 1951. Ασχολήθηκε από τα εφηβικά του χρόνια με τη μουσική και το 1969 με τον συμμαθητή του Γιάννη Σπάθα στο Γ’ Γυμνάσιο Πειραιά ίδρυσαν τους «Socrates». Το συγκρότημα με πρότυπο τους Cream, προσέγγισε το ροκ με σοβαρότητα και χωρίς στείρο μιμητισμό.

Ξεκίνησε ως κιθαρίστας, αλλά στους «Socrates» έπαιζε μπάσο, αναγνωρίζοντας το μεγάλο ταλέντο του φίλου του Γιάννη Σπάθα στην κιθάρα. Από το 1972 έως το 1976 ηχογράφησαν για την Polydor τέσσερις δίσκους και ισάριθμα σινγκλ. Κορυφαίος δίσκος τους το «Phos» (1976) με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στα κίμπορντς και διαχρονικές επιτυχίες τα τραγούδια «Starvation» και «Mountains».

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ακολούθησε σόλο καριέρα και κυκλοφόρησε έξι προσωπικούς δίσκους, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στις συναυλίες.

Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα», στο οποίο με χιούμορ και ζωντάνια καταγράφει πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα με βάση την προσωπική του εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει τη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Κομβικό σημείο βεβαίως του βιβλίου αποτελεί η περιπετειώδης και ανατρεπτική μουσική διαδρομή των σπουδαίων Socrates.

Τον Απρίλιο του 2010 μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας κατόπιν αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κι έκτοτε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει ουσιαστικά. Τον Οκτώβριο του 2018, οι φίλοι του έδειξαν πως δεν τον ξεχνούν και οργάνωσαν μια μεγάλη συναυλία με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξή του, ώστε να ακολουθήσει αποκατάσταση σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο. Μεταξύ άλλων, στην συναυλία τότε συμμετείχαν η Ελένη Βιτάλη, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Γλυκερία, ο Χρήστος Δάντης, η Ελεονώρα και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και άλλα σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, στις 5 Μαΐου 2024, καταβεβλημένος από την πολύχρονη μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Πηγή: sansimera.gr

