Σύμφωνοι με τα «αν και εφόσον» δουλειά δεν γίνεται ποτέ. Περισσότερο άσκηση συνεπώς παρά κάτι απτό είναι το σενάριο που έπεται. Ωστόσο, βλέποντας τα μέχρι στιγμής δείγματα του Παναθηναϊκού του Τζέικομπ Νίστρουπ και κάνοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση με αυτό που αναζητείται από τους Πράσινους στη μεταγραφική αγορά, κάνεις αυθόρμητα κάποιες αναγωγές, συγκρίσεις.
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Δεν αντικαταστάθηκε ποτέ: Ο παίκτης που αν δεν είχε φύγει θα ταίριαζε γάντι στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ
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Δεν αντικαταστάθηκε ποτέ: Ο παίκτης που αν δεν είχε φύγει θα ταίριαζε γάντι στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ