Τον… χρυσοπλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά πιο πριν τον «έκοψε» ο Ολυμπιακός

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε πάρα πολλά εκατομμύρια για να τον φέρει στην Ελλάδα, αφού ο Μάρκο Νίκολιτς εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ΑΕΚ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως διαφωνεί!