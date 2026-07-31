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Τον… χρυσοπλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά πιο πριν τον «έκοψε» ο Ολυμπιακός

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε πάρα πολλά εκατομμύρια για να τον φέρει στην Ελλάδα, αφού ο Μάρκο Νίκολιτς εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ΑΕΚ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως διαφωνεί!

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Τον… χρυσοπλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά πιο πριν τον «έκοψε» ο Ολυμπιακός