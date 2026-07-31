Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Τον… χρυσοπλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά πιο πριν τον «έκοψε» ο Ολυμπιακός 31-07-2026 22:54 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε πάρα πολλά εκατομμύρια για να τον φέρει στην Ελλάδα, αφού ο Μάρκο Νίκολιτς εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ΑΕΚ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως διαφωνεί! Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Μετά φταίει η Κοβέσι: Έχετε καταλάβει τι έγινε με τα «Σπίτια της ανακύκλωσης»; instanews.gr Ο σοβαρός λόγος που ο Αντώνης Σαμαράς απέχει τις τελευταίες μέρες instanews.gr Αν ο Πονομαρένκο κοστίσει 25 εκατομμύρια ευρώ: Πόσο αποτιμάται η τελειότητα του Ντέλια; menshouse.gr Μέχρι 2 λάθη, εύγε: Σε αυτό το κουίζ γνώσεων για τις σημαίες, το 90% δεν περνάει τη βάση! Εσύ; menshouse.gr Τέλος ο Νικόλας Ράπτης dailymedia.gr Έχει 6 παίκτες -φωτιά κι όμως λίγοι την υπολογίζουν: Η ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη στην Euroleague φέτος menshouse.gr Ο παίκτης που μπορεί να γίνει η έκπληξη του Νίστρουπ, ο Λιβάι Γκαρσία και τα καμπανάκια menshouse.gr Τα 2 νέα εντυπωσιακά κορίτσια του ΣΚΑΪ που θα απογειώσουν την τηλεθέαση (Pics) dailymedia.gr Τον… χρυσοπλήρωσε η ΑΕΚ, αλλά πιο πριν τον «έκοψε» ο Ολυμπιακός SHARE