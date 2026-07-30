MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έκλεισε και ανακοινώνει τον χαφ η ΑΕΚ - Εξελίξεις με Ασλάνι και Στρακόσια

ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο ταχυδυναμικός χαφ που φέρνει άμεσα στην Ελλάδα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, η μεταγραφή μπακ, το μέλλον του Θωμά Στρακόσια και οι περιπτώσεις των Μπουένο, Τικνιζιάν και Ασλάνι.

Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ!

Έκλεισε και ανακοινώνει τον χαφ η ΑΕΚ - Εξελίξεις με Ασλάνι και Στρακόσια