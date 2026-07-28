Φήμες για μεγαλύτερη επιστροφή στον Ολυμπιακό από Φορτούνη

Στο Λιμάνι ετοιμάζονται για μεταγραφικό ντεμαράζ τα επόμενα 24ωρα και μεταξύ άλλων εξετάζουν κι ένα πολύ δυνατό όνομα, που έχει ξαναπαίξει στο Γ. Καραϊσκάκης. Ποιοι φεύγουν;

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