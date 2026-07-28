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Φήμες για μεγαλύτερη επιστροφή στον Ολυμπιακό από Φορτούνη

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Στο Λιμάνι ετοιμάζονται για μεταγραφικό ντεμαράζ τα επόμενα 24ωρα και μεταξύ άλλων εξετάζουν κι ένα πολύ δυνατό όνομα, που έχει ξαναπαίξει στο Γ. Καραϊσκάκης. Ποιοι φεύγουν;

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Φήμες για μεγαλύτερη επιστροφή στον Ολυμπιακό από Φορτούνη