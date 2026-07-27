Κοντά σε τρεις μεταγραφικές συμφωνίες 40 εκατ. ο Ολυμπιακός

Για μία εβδομάδα που δεν θα έχε προηγούμενο ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων, που θα φέρουν όμως και μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ