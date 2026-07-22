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Μπακ με... μαγικό πόδι φέρνει ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό

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Είναι έμπειρος, αριστεροπόδαρος, γνωρίζει το κορυφαίο επίπεδο και μπορεί να προσφέρει άμεσα. Ποιον όμως θα διώξει;

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Μπακ με... μαγικό πόδι φέρνει ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό