Μπακ με... μαγικό πόδι φέρνει ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό

Είναι έμπειρος, αριστεροπόδαρος, γνωρίζει το κορυφαίο επίπεδο και μπορεί να προσφέρει άμεσα. Ποιον όμως θα διώξει;

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