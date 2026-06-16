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Ένας… Ζιντάν για τον Ολυμπιακό

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Είναι δυνατός, γρήγορος για το ύψος του, ανταγωνιστικός, αποτελεσματικός στον αέρα και ταυτόχρονα αρκετά εξελίξιμος.

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Ένας… Ζιντάν για τον Ολυμπιακό