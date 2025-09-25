Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9): Πού θα δούμε το Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα ματς του Europa League