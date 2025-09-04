Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/9): Πού θα δούμε το Ισπανία-Ελλάδα και τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ

Αναλυτικά:
13:00 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Τουρκία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00 Novasports 2HD Καζακστάν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025
18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00 Novasports Prime Γεωργία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00 Novasports 1HD Λιθουανία – Μάλτα UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30 ΕΡΤ1-Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:45 Novasports 6HD Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 5HD Λιχτενστάιν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 3HD Σλοβακία – Γερμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45 Novasports 1HD Βουλγαρία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025