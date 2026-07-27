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Θύμισε Θέμη Γεωργαντά: Ο Φέρρης μεθάει στη συναυλία του στα Χανιά και τον πιάνει νευρικό γέλιο on stage

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Θύμισε πολύ το μυθικό σκηνικό με τον Θέμη Γεωργαντά το οποίο συζητάγαμε για χρόνια.

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Θύμισε Θέμη Γεωργαντά: Ο Φέρρης μεθάει στη συναυλία του στα Χανιά και τον πιάνει νευρικό γέλιο on stage