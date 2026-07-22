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Δυνατό, όνομα-έκπληξη: Ο δημοσιογράφος που αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νέου ραδιοφώνου του Mega

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Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες για το νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Alter Ego Media, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε ποιος αναλαμβάνει τη διεύθυνση με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr

 

Δυνατό, όνομα-έκπληξη: Ο δημοσιογράφος που αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νέου ραδιοφώνου του Mega