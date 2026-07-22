Δυνατό, όνομα-έκπληξη: Ο δημοσιογράφος που αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νέου ραδιοφώνου του Mega

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες για το νέο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Alter Ego Media, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου.

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