Το Disney+, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και η Ελλάδα

Τα 775 εκατ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη (και στα καθ’ ημάς). Γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος

Η αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων περνά σε νέα φάση και αυτή τη φορά το σήμα δίνεται ξεκάθαρα από τις πλατφόρμες. Το Disney+ μπαίνει για πρώτη φορά στο Champions League, αποκτώντας πακέτα δικαιωμάτων σε Ευρώπη και Αμερική για την περίοδο 2027–2031, σε ένα συνολικό κύμα συμφωνιών που φτάνει τα 775 εκατ. ευρώ (παρά την πρόσφατη αποτυχία στο Βέλγιο) και αποτυπώνει τη μετατόπιση της αγοράς προς το streaming.

Η UEFA, μέσω της κοινοπραξίας UC3 με τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, ολοκλήρωσε συμφωνίες σε 19 αγορές, με αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεκάθαρες ενδείξεις ότι η ζήτηση για ποδοσφαιρικό περιεχόμενο όχι μόνο αντέχει, αλλά ανεβαίνει.

Το Disney+ και το νέο χαρτοφυλάκιο

Η είσοδος του Disney+ δεν είναι συμβολική. Η πλατφόρμα εξασφάλισε το σύνολο των δικαιωμάτων των ανδρικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων στη Σουηδία, ενώ απέκτησε το 50% των αγώνων σε Μεξικό και Νότια Αμερική. Παράλληλα, πήρε Europa League και Conference League σε αγορές όπως η Βραζιλία και η Δανία.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης του αθλητικού περιεχομένου. Το Disney+ ήδη διαθέτει τη γυναικεία έκδοση του Champions League σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ επεκτείνει συνεχώς το χαρτοφυλάκιό του σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν μπαίνει απλά για να «δοκιμάσει», αλλά αγοράζει ουσιαστικά μερίδιο αγοράς σε πολλαπλές ηπείρους. Αυτό σημαίνει πίεση στους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς παρόχους και ταυτόχρονα αύξηση του ανταγωνισμού στις τιμές.

Οι αριθμοί που εξηγούν τη στρατηγική

Τα 775 εκατ. ευρώ αφορούν μόνο αυτό το πακέτο αγορών. Είχε προηγηθεί η πώληση των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών που έφερε 2,5 δισ. ευρώ, με αύξηση άνω του 20%. Συνολικά, η UEFA έχει ήδη «κλειδώσει» περίπου το 75% των αναμενόμενων εσόδων της από τηλεοπτικά δικαιώματα για τον νέο κύκλο.

Ο στόχος είναι σαφής: 5 δισ. ευρώ ετησίως από τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρόκειται για νούμερο που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε υπερβολικό, αλλά πλέον θεωρείται ρεαλιστικό.

Στις ΗΠΑ, η Paramount έχει ήδη συμφωνήσει για περίπου 1,38 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024–2030, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται και σε άλλες αγορές, αποκτώντας συμπληρωματικά πακέτα σε Καναδά, Λατινική Αμερική και Ευρώπη.

Κατακερματισμός και συνύπαρξη πλατφορμών

Το νέο μοντέλο δεν έχει έναν «κυρίαρχο» παίκτη. Αντίθετα, η UEFA επιλέγει πολυδιάσπαση δικαιωμάτων. Σε κάθε αγορά συνυπάρχουν πλατφόρμες, συνδρομητικά κανάλια και ελεύθερα δίκτυα. Στο Βέλγιο το σύνολο πέρασε στο Canal+, στην Ελβετία διατηρείται η Blue, ενώ σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Αυστρία τα δικαιώματα μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών παρόχων. Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και σε Ιρλανδία και Σκανδιναβία.

Η DAZN παραμένει ενεργή με πακέτα σε αρκετές αγορές, ενώ η Paramount συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της. Το αποτέλεσμα είναι ένα μωσαϊκό δικαιωμάτων που μεγιστοποιεί τα έσοδα, αλλά δυσκολεύει την ενιαία εμπειρία για τον καταναλωτή.

Το επόμενο βήμα: απευθείας πλατφόρμα

Η UEFA δεν σταματά εδώ. Στα επόμενα στάδια της στρατηγικής της περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δικής της πλατφόρμας streaming, αρχικά για την Ασία. Το μοντέλο απευθείας διάθεσης στον καταναλωτή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά αποτελεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού.

Παράλληλα, «τρέχουν» νέες εμπορικές συμφωνίες. Συμβόλαια έως και έξι ετών βρίσκονται στο τραπέζι, με μεγάλες πολυεθνικές να διαπραγματεύονται αυξημένες αποτιμήσεις. Η αγορά των χορηγιών ακολουθεί την ίδια ανοδική τάση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η εικόνα είναι καθαρή. Οι πλατφόρμες δεν είναι πλέον συμπληρωματικοί παίκτες. Είναι βασικοί αγοραστές. Και η UEFA παίζει το παιχνίδι όπως πάντα: με περισσότερους μνηστήρες, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και, κυρίως, περισσότερα χρήματα.

Στα καθ’ ημάς

Ως γνωστόν, ως και τη σεζόν 2026-27 εν Ελλάδι τα Champions, Europa και Conference League μεταδίδονται όλα από την Cosmote TV, με το Mega να μεταδίδει έναν αγώνα ανά αγωνιστική του Champions League παράλληλα και ο ΑΝΤ1 ένα από Europa ή Conference, εξίσου παράλληλα και αμφότερα να μεταδίδουν και τους τελικούς αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός για το επόμενο συμβόλαιο, με την UEFA να επιθυμεί (ει δυνατόν) εξαετείς συμφωνίες, ήτοι για το 2027-33, θα διενεργηθεί ως το φθινόπωρο.

Το ερώτημα είναι αν το Disney+ ασχοληθεί και με την Ελλάδα και, σύμφωνα με πληροφορίες μου, είναι πως θα γίνει κίνηση, τουλάχιστον για την πρώτη επιλογή κάθε ημέρας. Δεν αργεί πάντως η μέρα που το πακέτο των ευρωπαϊκό πακέτο θα «σπάσει» τόσο που θα χρειάζεσαι παραπάνω από μία συνδρομή για να παρακολουθήσεις ολόκληρη μια τη διοργάνωση. Η «πολυδιάσπαση δικαιωμάτων» που ανέφερα πριν…

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