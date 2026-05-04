EuroLeague: Οι «αιώνιοι» κλειδώνουν την πρόκριση στο Final-4 μέσω… της Nova

Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια και Μονακό - Ολυμπιακός, οι μεταδόσεις. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports, ετοιμάζεται να προσφέρει και αυτή την εβδομάδα μοναδικές συγκινήσεις στα play offs με τα 4 εισιτήρια που αναμένεται να σφραγιστούν για το Final-4 της Αθήνας.

Όλα τα φώτα πέφτουν στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR να ολοκληρώσουν το στόχο τους απέναντι στους Γάλλους και στους Ισπανούς, την πρόκριση στο «T-Center» προκειμένου να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, για 4η φορά οι «ερυθρόλευκοι» και για 8η φορά οι «πράσινοι» επί ελληνικού εδάφους.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το 2-0 στο ΣΕΦ απέναντι στη Μονακό, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν με τη γαλλική ομάδα στο 3ο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45) και εφόσον πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα τότε θα κάνουν το 3-0 και σφραγίσουν την πρόκριση για το Final-4. Σε περίπτωση νίκης της Μονακό θα ακολουθήσει και 4ο παιχνίδι (7/5, 20:30)

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, μετά το διπλό break στη Βαλένθια και το 2-0 απέναντι στην ισπανική ομάδα, καλούνται να σημειώσουν ακόμη μία νίκη στο «T-Center» μπροστά στο κοινό τους (6/5, 21:15) να κάνουν το 3-0 στη σειρά και να πανηγυρίσουν την πρόκριση στο Final-4. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει 4ος αγώνας (8/5, 21:15).

Τρίτη 5 Μαΐου

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ -Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:45 Μονακό-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε, Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

Πέμπτη 7 Μάϊου

20:30 (εάν χρειαστεί) Μονακό-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:00 (εάν χρειαστεί) Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Παρασκευή 8 Μαΐου

20:00 (εάν χρειαστεί) Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε, Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 (εάν χρειαστεί) Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

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