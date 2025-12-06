Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ η Δαμασιώτη - 8ος ο Μάρκος στα 800μ ελεύθερο (vids)

Με εντυπωσιακή εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 22χρονη αθλήτρια κάλυψε την απόσταση σε 2:05.79, επίδοση που αποτελεί νέο εθνικό ρεκόρ γυναικών και Κ23, βελτιώνοντας το προηγούμενο 2:05.90 που είχε σημειώσει τον Δεκέμβριο του 2024 στη Βουδαπέστη. Με αυτόν τον χρόνο τερμάτισε πέμπτη στα ημιτελικά και θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο στον τελικό της Παρασκευής (7/12, 20:50).

Στο ίδιο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε σε 1:54.75, κατέλαβε την 15η θέση και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Στον τελικό των 800μ. ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος δεν μπόρεσε να επαναλάβει τις επιδόσεις του προηγούμενου γύρου. Τερμάτισε όγδοος με χρόνο 7:43.59, μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ του αλλά και από το 7:39.17 του προκριματικού.

Τον ευρωπαϊκό τίτλο κατέκτησε ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:26.84, ακολούθησε ο Βέλγος Λούκας Ενβό (7:28.03), ενώ τρίτος ήταν ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν με 7:30.14.