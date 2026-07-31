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Εκτός απ’ το δεξί εξτρέμ και το 8άρι δείχνει να θέλει ενίσχυση και σε μια ακόμα θέση

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Η Πάκσι δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό, όμως του έκανε και ένα μεγάλο καλό. Φανέρωσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις αδυναμίες του σε συγκεκριμένες θέσεις.

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Εκτός απ’ το δεξί εξτρέμ και το 8άρι δείχνει να θέλει ενίσχυση και σε μια ακόμα θέση