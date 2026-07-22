Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Γεμάτη σασπένς και ένταση: Κι όμως, η καλύτερη ταινία του Netflix αυτήν την εποχή είναι μόλις στο νο7 22-07-2026 23:05 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Από τις ταινίες που φιγουράρουν αυτή τη στιγμή στο top-10 του Netflix είναι η καλύτερη με διαφορά. Διαβάστε για ποια πρόκειται με ένα κλικ στο Menshouse.gr Βρες ποια πρωτεύουσα αρχίζει από το γράμμα που σου δίνουμε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Ανάλυση: Είναι ο Γενς Στάγκε το 8άρι που τόσο χρειάζεται ο Παναθηναϊκός; menshouse.gr Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» dailymedia.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ο παίκτης του ΠΑΟΚ με το μεγαλύτερο κίνητρο απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου! menshouse.gr Δεν τον πήραν σοβαρά και τώρα τρέχουν: Ονόματα – έκπληξη με το κόμμα Σαμαρά instanews.gr Μετά τον Φώτη Ιωαννίδη: Νέο look και για την Ελένη Βουλγαράκη dailymedia.gr Χουάνγκ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ: Πώς έγινε η μεταγραφική κλοπή του καλοκαιριού! menshouse.gr Γεμάτη σασπένς και ένταση: Κι όμως, η καλύτερη ταινία του Netflix αυτήν την εποχή είναι μόλις στο νο7 SHARE