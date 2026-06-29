Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη

Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά ολοκληρώθηκε και ενώ έπαιζαν διάφορα ονόματα για την επόμενη μέρα, τελικά φαίνεται ότι θα έχουμε την απόλυτη έκπληξη.

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