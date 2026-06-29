Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη 29-06-2026 12:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η εκπομπή της Φαίης Σκορδά ολοκληρώθηκε και ενώ έπαιζαν διάφορα ονόματα για την επόμενη μέρα, τελικά φαίνεται ότι θα έχουμε την απόλυτη έκπληξη. Διαβάστε την τελευταία εξέλιξη με ένα κλικ στο Dailymedia.com.gr Απόφαση-έκπληξη για το τέλος του «Αλ Τσαντίρι» απ’ το MEGA dailymedia.gr Μόλις έπιανε τους 40 κόμβους σήκωνε τσουνάμι: Η άδοξη πτώση του πιο γρήγορου ελληνικού πλοίου που χρεοκόπησε μια ολόκληρη εταιρεία menshouse.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ.: Οι 18 γυναίκες που έχει στο πλευρό του ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Λύνει τα χέρια του Νίστρουπ: Ο ξεχασμένος παίκτης που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στον νέο Παναθηναϊκό! menshouse.gr Άλλη ομάδα με αυτόν στην 11άδα: Η πιο σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού menshouse.gr Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη dailymedia.gr Ο ένας ηθοποιός, ο άλλος στο GNTM: Οι 2 επώνυμοι που επέλεξε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Αντικαταστάτρια Φαίης Σκορδά: Έκπληξη ολκής με Νατάσα Γιάμαλη SHARE