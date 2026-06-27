Σχεδόν 2.40, ζούσε ρακένδυτος σε μια σπηλιά: Το μυστήριο του θανάτου του πιο ψηλού Έλληνα στον κόσμο

Το όνομα του γίγαντα δεν έγινε ποτέ γνωστό, είναι δεδομένο όμως ότι τον φώναζαν «Αμανάτη» (που σημαίνει μόνος)

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