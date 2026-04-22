Στον Ολυμπιακό ο Μάρτιν Ατανάσοφ

Στην απόκτηση του Μάρτιν Ατανάσοφ προχωρά ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας σεζόν κάνει η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Μάρτιν Ατανάσοφ.

Ο 30χρονος Βούλγαρος ακραίος αγωνίστηκε φέτος στην Ιταλία και τη Μόντσα, ενώ έχει πλούσιο βιογραφικό

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σόφια με την Ντόμπριτς, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Βουλγαρίας 2015-16 και πήρε τα βραβεία του MVP και καλύτερου διαγωνίου του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια ξεκίνησε την καριέρα του στο εξωτερικό, παίζοντας στην Τουρκία για την Μπελεντίγεσπορ, στη Γερμανία για τη Φριντριχσάφεν και στη Γαλλία για λογαριασμό της Σομόντ.

Ακολούθως επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Ζιράατ, όπου κυριάρχησε και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο CEV Challenge Cup, λαμβάνοντας και δύο φορές το βραβείο του καλύτερου διαγωνίου.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ρωσία και η Λοκομοτίβ Νόβοσιμπιρσκ ενώ τη σεζόν 2024-25 επέλεξε και πάλι την Τουρκία και τη Γαλατασαράι αυτή τη φορά.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2025 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με την εθνική Βουλγαρίας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ.

