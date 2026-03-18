Όλα έτοιμα για το Final-4 Ανδρών στη Λάρισα (pics)

Με την επίσημη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, δόθηκε το εναρκτήριο «σερβίς» για το Allwyn Final-4 του Κυπέλλου Ανδρών, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης στη Λάρισα.

Οι συνδιοργανωτές και οικοδεσπότες της διοργάνωσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων, υποδέχθηκαν τους τέσσερις φιναλίστ (Παναθηναϊκό Α.Ο., Ο.Φ.Η., Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron και Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.) καθώς και τον πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργο Καραμπέτσο.

Εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού Λευτέρης Τσουμάνης, ενώ την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος.

Γιώργος Καραμπέτσος (Πρόεδρος Ε.Ο.ΠΕ.):

«Μετά το 2024, το Κύπελλο Ελλάδας Βόλεϊ Ανδρών επιστρέφει στη Λάρισα. Στην πόλη των μεγάλων διοργανώσεων και των μεγάλων επιτυχιών θα διοργανώσουμε άλλη μία γιορτή του βόλεϊ και του ελληνικού αθλητισμού, απευθύνοντας πρόσκληση σε όλη την κοινότητα του βόλεϊ στη Θεσσαλία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, να γεμίσει το γήπεδο τις δύο ημέρες των αγώνων.

Το 2024, εδώ στη Λάρισα, είχα πει πως τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα για το άθλημα. Βγαίνουμε από τα δύσκολα. Κλείσαμε έναν μεγάλο χορηγό, τον οποίο σύντομα θα παρουσιάσουμε και επίσημα, ενώ διευρύνουμε διαρκώς την παρουσία μας στη δημόσια τηλεόραση, καταγράφοντας ολοένα και μεγαλύτερες τηλεθεάσεις.

Το ελληνικό βόλεϊ βρίσκεται σε διαρκή άνοδο και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς που το ζούμε καθημερινά. Το επιβεβαιώνουν οι άνθρωποι της αγοράς και του μάρκετινγκ.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι οι καρποί των κόπων, αλλά και των μεγάλων επενδύσεων των συλλόγων και των παραγόντων.

Δείτε τι συμβαίνει: έχουμε ένα Final-4 στο οποίο οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες βρίσκονται εκτός τετράδας του πρωταθλήματος. Αυτό δείχνει πως όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει και πως πλέον υπάρχουν ανταγωνιστικά σύνολα σε όλο το εύρος της διοργάνωσης. Στο βόλεϊ, όταν χάνουν τα λεγόμενα φαβορί, δεν αποτελεί πλέον έκπληξη. Είναι μέρος του παιχνιδιού.

Με την τεράστια συνδρομή του Video Check και των εξαιρετικών διαιτητών μας, είμαι σίγουρος πως θα νικήσει ο καλύτερος.

Έχω ζήσει έξι τελικούς Κυπέλλου Ανδρών ως διαιτητής και πλέον, ως πρόεδρος, σας καλώ να απολαύσουμε τρεις υπέροχους και αμφίρροπους αγώνες και να ετοιμαστούμε να ζήσουμε μεγάλες συγκινήσεις, όπως πριν από λίγες ημέρες στη Χαλκίδα, όπου διεξήχθη το Final-4 του Κυπέλλου Γυναικών με νικητή τον Πανιώνιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Allwyn, την ΕΡΤ, τον Δήμο Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα σωματεία της Θεσσαλίας για τη στήριξή τους. Επίσης τους εξαιρετικούς συνεργάτες μου που εδώ και μήνες προετοιμάζουν αυτή τη διοργάνωση. Παράλληλα, καλώ τα παιδιά του βόλεϊ μαζί με τους γονείς τους να έρθουν στο γήπεδο, ώστε να ζήσουμε όλοι μαζί μία ακόμη ιστορική γιορτή για το αγαπημένο μας άθλημα».

Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

«Χαίρομαι πραγματικά που για δεύτερη φορά στη θητεία μου διοργανώνουμε το Allwyn Final 4 Κυπέλλου ανδρών. Η διοργάνωση του 2024 ήταν απολύτως πετυχημένη και το ίδιο θέλουμε και για τη φετινή.

Θέλω να συγχαρώ τις τέσσερις φιναλίστ. Το Κύπελλο, σε όλα τα αθλήματα έχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή μπαίνουν ομάδες που είναι αουτσάιντερ, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, κάτι που συμβαίνει και φέτος.

Όταν ανεβαίνει το επίπεδο ενός αθλήματος, ανεβαίνει το επίπεδο των φιλάθλων, των οπαδών και των παραγόντων. Αυτές οι διοργανώσεις συμβάλλουν στο να ανέβει το επίπεδο τοπικά και για αυτό συμμετέχουμε με το Δήμο σε αυτές. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές να μην τραυματιστεί κανείς, να είναι όλοι υγιείς και να κερδίσει ο καλύτερος».

Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας:

«Η Λάρισα φιλοξενεί ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός, το Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Ανδρών 2026. Μια πολύ σημαντική διοργάνωση που καταδεικνύει τη δυναμική της πόλης μας. Η Λάρισα είναι μια πόλη με μεγάλη αθλητική παράδοση, μια πόλη μεγάλων αθλητριών και αθλητών και μια πόλη μεγάλων και ιστορικών σωματείων σε όλα τα αθλήματα. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται συχνά στις επιλογές της ομοσπονδίας για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών αγώνων. Είναι ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία για τους φιλάθλους, τους αθλητές και τις οικογένειες που θα βρεθούν στην πόλη μας, να γνωρίσουν από κοντά τη ζωντάνια και το πολιτιστικό της αποτύπωμα.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους πολίτες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής να δουν αγώνες υψηλού επιπέδου στο βόλεϊ, με αθλητές αναγνωρισμένης αξίας, με σωματεία με μεγάλη ιστορία και παράδοση στον χώρο της πετοσφαίρισης. Πιστεύω πως είναι ένας ακόμη τρόπος για την πόλη μας να αναδειχθεί στο ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια της πόλης μας. Είναι μια στρατηγική επιλογή για την πόλη μας. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν, θα υποδεχτούμε και θα απολαύσουμε στα τερέν του κλειστού της Νεάπολης τέσσερις μεγάλες ομάδες σε ένα συναρπαστικό θέαμα υψηλού επιπέδου. Οι Λαρισαίοι και οι Λαρισαίες θα είμαστε εκεί για να τιμήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και των ομάδων και να επιβραβεύσουμε το «ευ αγωνίζεσθαι».

Υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, σε όλα σχεδόν τα αθλήματα και αυτό είναι μια επιλογή, καθώς τόσο εγώ όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης είμαστε άτομα που προερχόμαστε από τον αθλητισμό και για αυτό λοιπόν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να υπάρχει και στην Περιφέρεια η δυνατότητα της ύπαρξης τέτοιων γεγονότων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους αθλητές, τις ομάδες, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον Πρόεδρο Γιώργο Καραμπέτσο, για την παρουσία τους εδώ στη Λάρισα για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη διοργάνωση που όλοι μαζί φιλοξενούμε εδώ και ραντεβού λοιπόν στο κλειστό της Νεάπολης. Θα είμαστε όλοι εκεί!»

Γιάννης Καλμαζίδης (προπονητής ΟΦΗ):

«Θέλω να ευχαριστήσω Περιφέρεια, Δήμο και Ομοσπονδία για τη φιλοξενία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα με τέτοιες διοργανώσεις και το Κύπελλο είναι μια κορύφωση όλης της χρονιάς. Είναι κάτι διαφορετικό από το πρωτάθλημα καθώς όλες οι ομάδες είναι μαζεμένες, σε μια πόλη που αγαπά τον αθλητισμό και το βόλεϊ και το ξέρω από την εμπειρία που είχα εδώ με την Εθνική γυναικών.

Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης το Κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Το φετινό είναι ήδη αλλά ελπίζω ότι αυτό το διήμερο θα υπάρχει μια ακόμη έκπληξη (γέλια). Συγχαρητήρια στον Φλοίσβο και τον Πανιώνιο για την πρώτη τους παρουσία σε Final 4 και εύχομαι ότι καλύτερο για όλους και να κερδίσει ο καλύτερος».

Μιχάιλο Μίτιτς (αρχηγός ΟΦΗ)

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στο Allwyn Final 4 με αυτές τις ομάδες ως αντιπάλους και μπορώ να πω ότι από τις πρώτες στιγμές που είμαστε εδώ ότι όλα μοιάζουν να είναι πολύ καλά οργανωμένα.



Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε καλό θέαμα. Το επίπεδο στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, οι Έλληνες παίκτες είναι πολύ καλύτεροι απ’ ότι πριν από κάποια χρόνια και όπως είπα και πριν αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς που βρισκόμαστε εδώ»

Δημήτρης Ανδρεόπουλος (προπονητής Παναθηναϊκού):

«Είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ, σε μια φιλόξενη πόλη όπου και πριν δύο χρόνια βρεθήκαμε. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια, τον Δήμο και την ΕΟΠΕ για όλη αυτή την προσπάθεια.

Εδώ βρίσκονται οι τέσσερις ομάδες που έκαναν την καλύτερη πορεία για να είναι εδώ, με μεγάλες νίκες. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι δυνατά και σκληρά παιχνίδια και πιστεύω ότι θα ευχαριστήσουν και τον κόσμο που θα έρθει να μας δει».

Θανάσης Πρωτοψάλτης (αρχηγός Παναθηναϊκού)

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά στη Λάρισα καθώς είναι μια πόλη που αγκαλιάζει τον αθλητισμό γενικότερα και το ξέρω από τις εμπειρίες που είχα τόσο με την Εθνική όσο και με τις ομάδες μου. Είμαστε πάντα χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και από τα όσα μας προσφέρουν οι άνθρωποι της πόλης.

Από κει και πέρα η δική μας ομάδα είχε από την αρχή ως στόχο το Κύπελλο και αυτό ήρθε να καταφέρει στη Λάρισα, παίζοντας όσο πιο σκληρά μπορεί με τους αντιπάλους μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μιχάιλο για τα καλά λόγια που είπε για τους Έλληνες αθλητές. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο και ελπίζω αυτό να συνεχίσει να υπάρχει στο πρωτάθλημά μας, δηλαδή να μπορούμε να βγάζουμε καινούριους αθλητές και να κρατάμε το ελληνικό επίπεδο ψηλά».

Κώστας Χριστοφιδέλης (προπονητής Φλοίσβου)

«Πρώτη παρουσία του Φλοίσβου σε Final 4, αλλά και δική μου ως προπονητής και γι’ αυτό είναι διπλή η χαρά. Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Δήμο που για άλλη μια φορά πήραν την πρωτοβουλία να φιλοξενήσουν μια διοργάνωση βόλεϊ. Το έχουν κάνει στο παρελθόν και έχουν δείξει την αγάπη τους για το άθλημα μας εμπράκτως τα τελευταία χρόνια και ευελπιστώ με την παρουσία μας και το επίπεδο του ανταγωνισμού τόσο αύριο όσο και μεθαύριο να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία.

Όπως προανέφερα είναι η πρώτη μας παρουσία σε Final 4 και αν σκεφτούμε πως φτάσαμε εδώ, δηλαδή τις ομάδες που αποκλείσαμε, γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η παρουσία μας και ο ενθουσιασμός που υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε να τα μετριάσουμε για να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται και εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει όμορφο θέαμα»

Παναγιώτης Παπαδόπουλος (αρχηγός Φλοίσβου)

«Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Ελπίζω πέρα από πολύ καλούς αγώνες, να έχουμε όλοι υγεία και να προσφέρουμε πολύ καλό θέαμα που θα αποζημιώσει τις προσπάθειες των τοπικών αρχών να φέρουν άλλο ένα Final 4 στην πόλη της Λάρισας.

Εκπροσωπώντας τον Φλοίσβο, μια ομάδα που έχει μια μικρή πορεία στα βολεϊκά σαλόνια, για μας είναι τιμή. Έχουμε έρθει ως η ομάδα που τερμάτισε τελευταία στο πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και κάποιες εμφανίσεις που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να διεκδικήσουμε τα πάντα.

Τελειώνοντας να συγχαρώ την Περιφέρεια και τον Δήμο που κατάφεραν να φέρουν μια τέτοια διοργάνωση στην πόλη και ελπίζω ότι η προσπάθεια μας θα αποτελέσει το έναυσμα ώστε να φέρουμε στο άθλημα μας αθλητές επιπέδου που στο μέλλον θα στελεχώσουν την

Εθνική ομάδα».

Αργύρης Ψάρρας (προπονητής Πανιωνίου):

«Ευχαριστούμε για την υποδοχή και τη φιλοξενία την ΕΟΠΕ, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λάρισας. Είναι μια πετυχημένη, συνταγή αφού το 2024 έγινε μία πολύ καλή διοργάνωση, γεμάτη με πολλά παιδιά, κάτι που εύχομαι να γίνει και φέτος. Οι ομάδες που είναι εδώ βρίσκονται άξια.

Λένε πως ο θεσμός του Κυπέλλου κρύβει εκπλήξεις και η μοναδική παρουσία ενός μεγάλου αντιπάλου όπως είναι ο Παναθηναϊκός το αποδεικνύει. Για εμάς είναι μια άκρως πετυχημένη χρονιά, καθώς μείναμε κατηγορία και μόνο η συμμετοχή μας στο Final 4 αποτελεί τιμή και χαρά για το σύλλογο. Ήρθαμε εδώ για να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε όσες πιθανότητες έχουμε για την πρόκριση στον τελικό».

Γιώργος Δρογκάρης (αρχηγός Πανιωνίου)

««Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λάρισας για τη φιλοξενία. Είναι μία ιστορική στιγμή για τον Πανιώνιο, καθώς στην πρώτη του χρονιά στη Volley League κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά και στο Final 4 του Κυπέλλου.

Πιστεύω πως θα γίνουν σκληροί και ωραίοι αγώνες και οι τέσσερις ομάδες έχουν ποιοτικούς Έλληνες και ξένους παίκτες. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία και το γήπεδο να είναι γεμάτο και στα τρία παιχνίδια».