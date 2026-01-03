MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Καμιά αλλαγή στην κορυφή - Τριπλή ισοβαθμία από το 4-6

Βόλεϊ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Volley League γυναικών.

Χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη έληξε η 12η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο αήττητος και πρώτος Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την έδρα του Άρη και παρέμεινε στο +3 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ εκτός έδρας της Θέτιδα Βούλας. Ισόβαθμοι με 21 είναι ο ΑΟ Θήρας, Ο ΖΑΟΝ και ο ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

  • ΑΣ Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

  • ΑΟΝΣ Μίλων – ΠΑΟΚ F&U 0-3 (24-26, 23-25, 28-30)
  • ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil – ΑΟ Θήρας 1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)
  • Πανιώνιος Betsson – ΑΕΚ 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)
  • ΑΣΠ Θέτις – Ολυμπιακός ΣΦΠ 1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)
  • ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός ΑΟ 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών

  1. Παναθηναϊκός 33
  2. Ολυμπιακός 30
  3. Πανιώνιος 27
  4. ΑΟ Θήρας 21
  5. ΖΑΟΝ 21
  6. ΠΑΟΚ 21
  7. ΑΕΚ 18
  8. Μίλων 12
  9. Θέτις 12
  10. Μαρκόπουλο 8
  11. Άρης 7
  12. Ηλυσιακός 6
Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Καμιά αλλαγή στην κορυφή - Τριπλή ισοβαθμία από το 4-6