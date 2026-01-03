Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Καμιά αλλαγή στην κορυφή - Τριπλή ισοβαθμία από το 4-6

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Volley League γυναικών.

Χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη έληξε η 12η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο αήττητος και πρώτος Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την έδρα του Άρη και παρέμεινε στο +3 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ εκτός έδρας της Θέτιδα Βούλας. Ισόβαθμοι με 21 είναι ο ΑΟ Θήρας, Ο ΖΑΟΝ και ο ΠΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

ΑΣ Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

ΑΟΝΣ Μίλων – ΠΑΟΚ F&U 0-3 (24-26, 23-25, 28-30)

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil – ΑΟ Θήρας 1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)

Πανιώνιος Betsson – ΑΕΚ 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)

ΑΣΠ Θέτις – Ολυμπιακός ΣΦΠ 1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός ΑΟ 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών