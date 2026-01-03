Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Καμιά αλλαγή στην κορυφή - Τριπλή ισοβαθμία από το 4-6

Χωρίς καμία ιδιαίτερη έκπληξη έληξε η 12η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Ο αήττητος και πρώτος Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την έδρα του Άρη και παρέμεινε στο +3 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 3-1 σετ εκτός έδρας της Θέτιδα Βούλας. Ισόβαθμοι με 21 είναι ο ΑΟ Θήρας, Ο ΖΑΟΝ και ο ΠΑΟΚ.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026
- ΑΣ Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026
- ΑΟΝΣ Μίλων – ΠΑΟΚ F&U 0-3 (24-26, 23-25, 28-30)
- ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil – ΑΟ Θήρας 1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)
- Πανιώνιος Betsson – ΑΕΚ 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)
- ΑΣΠ Θέτις – Ολυμπιακός ΣΦΠ 1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)
- ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός ΑΟ 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)
Η βαθμολογία της Volley League γυναικών
- Παναθηναϊκός 33
- Ολυμπιακός 30
- Πανιώνιος 27
- ΑΟ Θήρας 21
- ΖΑΟΝ 21
- ΠΑΟΚ 21
- ΑΕΚ 18
- Μίλων 12
- Θέτις 12
- Μαρκόπουλο 8
- Άρης 7
- Ηλυσιακός 6