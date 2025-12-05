Όντας ανώτερος και πιο έτοιμος, ο Ολυμπιακός με κορυφαίο τον Ατανασίεβιτς νίκησε τον ΠΑΟΚ με 1-3 και κατέκτησε το League Cup.

Ο Ολυμπιακός απέδειξε την ανωτερότητά του σε αυτό το σημείο της σεζόν από τον ΠΑΟΚ και με 1-3 νίκησε στον τελικό του League Cup και σήκωσε το τρόπαιο με κορυφαίο τον Ατανασίεβιτς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι μαζί στο σκορ (5-5) και τον Ολυμπιακό να κάνει το... ξεπέταγμά του και με τα σερβίς του Ατανασίεβιτς να ξεφεύγει με 8-11 και 12-17 αντίστοιχα, εκμεταλλευόμενος παράλληλα και τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ από την τελική γραμμή.

Ο Δικέφαλος με μπλοκ του Κόλεφ και επίθεση του Ερνάντεζ μείωσε σε 15-18, ωστόσο οι ερυθρόλευκοι με Λινάρδο και Τζούκιτς είχαν τις λύσεις, πήγαν σε επτά σετ μπολ (17-24) και με επίθεση του Πέριν ήρθε το 0-1 με 18-25.

Ανάλογη ήταν η εκκίνηση και στο δεύτερο σετ αφού οι μονομάχοι ήταν ισόπαλοι με 5-5 και το σημείο... καμπής ήταν τα σερβίς του Ατανασίεβιτς που έβαλαν μπροστά τον Ολυμπιακό με 10-13.

Με μπλοκ του Κάρτεφ στον Σέρβο διαγώνιο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 15-15 και 18-18, ωστόσο εκεί μίλησε η ποιότητα του διαγώνιου των ερυθρολεύκων που με σπουδαία δουλειά σε σερβίς και κόντρα μπάλα έδωσε στην ομάδα του αέρα πέντε πόντων με 18-23. Κάπως έτσι, το σύνολο του Αντώνη Βουρδέρη έφτασε εύκολα στο 0-2 με 20-25 και έκανε μεγάλο άλμα κατάκτησης του τίτλου.

Στο τρίτο σετ με μπλοκ από Κόλεφ και Ερνάντεζ ο Δικέφαλος πήρε το πάνω χέρι με 13-11, ενώ ο Κάρτεφ με μπλοκ διαμόρφωσε το 18-15, πριν γίνει η διακοπή στον τελικό λόγω πτώσης του ρεύματος.

Οι ασπρόμαυροι με τρομερό μονό μπλοκ του Κόλεφ σε πάιπ του Πέριν πήγαν στο +4 με 22-18 ωστόσο ο Ολυμπιακός με μπλοκ του Πιτακούδη επέστρεψε και μείωσε στον πόντο (22-21). Με πάιπ του Κοβάσεβιτς ο ΠΑΟΚ πήγε σε δύο σετ μπολ (24-22) και με 25-23 μετά από άστοχο σερβίς του Πέριν μείωσε σε 1-2.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός με τα σερβίς του Ατανασίεβιτς ξεκίνησε με 0-4 ωστόσο ο Δικέφαλος με επί μέρους 7-2 προσπέρασε με 7-5 κυρίως χάρη στον Ερνάντεζ. Με τον Κοκκινάκη να ανεβαίνει επιθετικά πήγε στο +3 με 15-13, ενώ λίγο αργότερα προηγήθηκε ακόμη και με πέντε με 20-15.

Ωστόσο, οι δύο άσσοι του Πέριν άλλαξαν το σκηνικό, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να κάνουν ένα σημαντικό σερί και να ισοφαρίζουν στους 21 πόντους. Με μπλοκ άουτ του Δαλακούρα ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με 22-23.

Το λάθος του Κοβάσεβιτς έδωσε δύο σετ μπολ στους ερυθρόλευκους (22-24) και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 23-24, ο Ατανασίεβιτς με εξαιρετική επίθεση διαμόρφωσε το τελικό 23-25 και το 1-3.

Τα σετ: 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 23-25) σε 110′

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 5 (5/18 επ., 48% υπ. – 43% άριστες), Κόλεφ 12 (8/11 επ., 4 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ερνάντες 11 (11/32 επ.), Κάρτεφ 7 (2/5 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 11 (11/28 επ., 38% υπ. – 33% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 52% υπ. – 48% άριστες), Καρασαββίδης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ, 76% υπ. – 52% άριστες), Πέριν 10 (9/24 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 36% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 25 (20/36 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 2 (2 μπλοκ), Τζούριτς 7 (5/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 68% υπ. – 53% άριστες), Πιτακούδης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Δαλακούρας 2 (2/2 επ.).