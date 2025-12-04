Οριστικό: Στη Νέα Σμύρνη ο τελικός ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Όπως γνωστοποιήθηκε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, ο τελικός του League Cup ανάμεσα στον Δικέφαλο και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στη Νέα Σμύρνη, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Το... αλαλούμ της ΕΣΑΠ και του Παντελή Ταρνατόρου σχετικά με την έδρα του τελικού του League Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό επιτέλους έλαβε τέλος.

Όπως γνωστοποίησε επίσημα ο Δικέφαλος μέσω της ανακοίνωσής του, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης, όπως αρχικά είχε οριστεί από το καλοκαίρι.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία στο γήπεδο, αποφασίστηκε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ομαλότητα και την ισορροπία. Συγκεκριμένα, η είσοδος θα επιτραπεί αποκλειστικά σε δέκα (10) εκπροσώπους από κάθε ομάδα, μέλη των διοικήσεων του ερασιτέχνη και των ΤΑΑ, καθώς και σε δύο (2) διαπιστευμένους δημοσιογράφους ανά σύλλογο.