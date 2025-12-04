Ο ΠΑΟΚ οδήγησε σε… κυβίστηση την ΕΣΑΠ: Προς το Βαρίκας ο τελικός!

Η ΕΣΑΠ φαίνεται πως αλλάζει και πάλι την έδρα του τελικού, σε μία... διόρθωση της απόφασής της να γίνει στο Παλαιό Φάληρο και ως εκ τούτου ο αγώνας του League Cup ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αναμένεται να διεξαχθεί στο κεκλεισμένων «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης.

Κωμικοτραγικές είναι οι καταστάσεις που ζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με την έδρα του τελικού του League Cup απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς η ΕΣΑΠ αποφάσισε χωρίς καμία αιτιολογία να διεξαχθεί το παιχνίδι στο… φιλόξενο για τον έναν φιναλίστ Παλαιό Φάληρο αντί της Νέας Σμύρνης, που ήταν από τον Αύγουστο η αρχικά ορισμένη έδρα και είχε προγραμματιστεί ως ουδέτερο γήπεδο.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου, οι οποίοι μάλιστα ενημερώθηκαν για την εν λόγω αλλαγή όχι από την ΕΣΑΠ αλλά από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (παρότι το τουρνουά διεξάγεται στην Αθήνα), έγιναν έξαλλοι με αυτή την αιφνιδιαστική και ατεκμηρίωτη απόφαση.

Η οργή τους ήταν τέτοια που έστειλαν άμεσα τελεσίγραφο, μέσω δηλώσεων του προέδρου του ΤΑΑ ΠΑΟΚ, Κώστα Παϊσιάδη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αγωνιστούν στον τελικό εφόσον υπάρξει αλλαγή έδρας, θεωρώντας πως θίγεται η ισοτιμία του αγώνα.

Τελικά, η… μαγκιά ΕΣΑΠ–Ταρνατόρου, φαίνεται πως δεν θα περάσει μετά τις έντονες ασπρόμαυρες αντιδράσεις, που οδηγούν την διοργανώτρια αρχή σε κυβίστηση.

Ο τελικός όπως όλα δείχνουν θα πραγματοποιηθεί στο κεκλεισμένων των θυρών «Ανδρέας Βαρίκας», αποκαθιστώντας έτσι την τραγελαφική απόφαση που είχε παρθεί το πρωί της Πέμπτης και επαναφέροντας τον αγώνα στην αρχικά συμφωνημένη και πραγματικά ουδέτερη λύση.