Σαφής ήταν ο Κώστας Παΐσιάδης σε δηλώσεις του σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας πως «Ο ΠΑΟΚ δεν θα κατέβει να παίξει στην έδρα του Ολυμπιακού».

Μετά την «σκανδαλώδη» αλλαγή έδρας του τελικού του Λιγκ Καπ μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος των «ασπρόμαυρων», Κώστας Παΐσιάδης αναφέρθηκε στην άγνοια που είχε ο Δικέφαλος, αλλά και το ενδεχόμενο η ομάδα να μην κατέβει να αγωνιστεί στον αυριανό (5/12 16:45)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο Metropolis 95,5:

«Πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν συμβεί αυτό που είχε συμφωνηθεί, δεν θα κατέβει η ομάδα να παίξει, η ομάδα δεν πρόκειται να πάει να αγωνιστεί σε μία περιοχή στην έδρα του Ολυμπιακού. Στη Νέα Σμύρνη, αλλιώς δεν θα κατέβουμε και σε δεύτερο σενάριο, επειδή υπάρχει μεγάλο χρηματικό πρόστιμο (50.000), τότε θα κατεβάσουμε κάποιους νεαρούς αθλητές που έχουμε.

Δεν θα παίξουμε στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς κόσμο. Αν θέλει η λίγκα και ο Ολυμπιακός θα πάμε σε διπλό τελικό. Εμάς μας ενημέρωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, εμείς δεν ερωτηθήκαμε, ήταν αυθαίρετη απόφαση. Η έδρα του τελικού είχε οριστεί από αρχές Αυγούστου, δεν γίνεται να δεχθούμε μία μονομερή απόφαση».