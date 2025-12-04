Ολοκληρώθηκε ο ευτελισμός του θεσμού: Στο Παλαιό Φάληρο ο τελικός του League Cup!

Για χάρη του αγαπημένου του Ολυμπιακού, η ΕΣΑΠ του Παντελή Ταρνατώρου άλλαξε και επίσημα την έδρα του τελικού του League Cup, ευτελίζοντας πλήρως τον θεσμό - Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και την ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής!

Λίγα λεπτά μετά την έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς ΠΑΟΚ για την αλλαγή έδρας, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς ΕΣΑΠ για την... ολοκλήρωση του ευτελισμού για χάρη του Ολυμπιακού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΣΑΠ:

«Η ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως ο τελικός του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν του Παλαιού Φαλήρου και όχι στο γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας της Νέας Σμύρνης την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 16:45 και θα μεταδοθεί απ΄ευθείας από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ».