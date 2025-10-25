Ισοπεδωτικός ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα και… τώρα Ολυμπιακός

Με σερβίς-φωτιά και μπλοκ-τείχος, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Φλοίσβο να πιστέψει ότι θα πάρει σετ και με το 3-0 στο Μετς ξεκίνησε ιδανικά το πρωτάθλημα. Εξέτισε μάλιστα την ποινή κεκλεισμένων που κουβαλούσε από πέρυσι.

Ο Παναθηναϊκός με πειστική εμφάνιση και χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στον Φλοίσβο, νίκησε με 3-0 σετ στο άδειο λόγω τιμωρίας κλειστό Μετς, για την πρώτη αγωνιστική της Volley League.

Με το... πόδι στο γκάζι ξεκίνησε η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, αφού πήγε από νωρίς στο πρώτο σετ στο +4 (13-9), οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στον 1 (19-18), αλλά το «τριφύλλι» ανέκτησε εκ νέου την απόσταση των τριών πόντων (23-20) και πήρε το σετ με 25-22. Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο σετ, γρήγορα ο Παναθηναϊκός πήρε... κεφάλι στο σκορ με διαφορά τριών (7-4), ο Φλοίσβος ισοφάρισε σε 14-14, όμως οι «πράσινοι» πέτυχαν πέντε αναπάντητους πόντους (19-13) και έκανε το 2-0 σετ (25-17)

Στο τρίτο σετ οι γηπεδούχοι είχαν σε όλη την διάρκεια τον έλεγχο, φτάνοντας στο +7 (11-4), η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιο αριθμό (19-9) και με ευκολία (25-13) έκαναν το 3-0 στα σετ και πήραν το τρίποντο. Πλέον οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή τους στο επόμενο ματς απέναντι στον Ολυμπιακό, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη».

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-10, 21-20, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-10, 25-13

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 2 άσσους, 25 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) σε 75′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (3/8 επ., 4 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (9/13 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 64% υπ. – 43% άριστες), Νίλσεν 17 (13/19 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 5 (3/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (7/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 87% υπ. – 53% άριστες), Σπίριτο 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 75% υπ. – 58% άριστες), Κασαμπαλής, Πρωτοψάλτης.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Χαραλαμπίδης 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Μελλές 4 (3/7 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 6 (6/19 επ., 30% υπ. – 20% άριστες), Βιλιμάνοβιτς 2 (2/2 επ.), Έγκλεσκαλνς 10 (10/22 επ.), Παπαδόπουλος / Εφραιμίδης (λ, 56% υπ. – 33% άριστες), Σωνάκης (λ, 40% υπ. – 0% άριστες), Τσαρκάτογλου, Νανόπουλος, Γκάρετ 4 (2/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 11% υπ. – 11% άριστες).