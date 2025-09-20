Φιλική ισοπαλία μεταξύ Παναθηναϊκού και Φλοίσβου

Ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε ισόπαλος 2-2 με τον Φλοίσβο στο Παλαιό Φάληρο σε ένα ματς που είχε προπονητικό χαρακτήρα.

Η τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα και αρκετούς παίκτες σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο.

Στο πρώτο του φιλικό ο Παναθηναϊκός έδειξε αρκετά καλά στοιχεία απέναντι σε μια ομάδα που φέτος δείχνει να είναι ανεβασμένη και αναμένεται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους αντιπάλους της.

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάντσουκ που αναμένεται να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα την Τρίτη, έπειτα από τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στο αγωνιστικό μέρος το πρώτο σετ ήταν για γερά νεύρα και κατέληξε τελικά στον Φλοίσβο με 29-27.

Οι γηπεδούχοι πήραν και το δεύτερο σετ με 25-20 και ο Παναθηναϊκός επανήλθε στο τρίτο σετ το οποίο και κατέκτησε με 19-25.

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν να παίξουν το τέταρτο σετ στα 15 και οι παίκτες του κόουτς Ανδρεόπουλου το κατέκτησαν με 15-9.

Επόμενο φιλικό με την Καλαμάτα 80΄ το ερχόμενο Σάββατο στο Μετς.

Παναθηναϊκός (Ανδρεόπουλος):Πρωτοψάλτης, Νίλσεν, Κασαμπαλής, Κοντοστάθης, Σπίριτο, Παπαλεξίου, Ανδρεόπουλος, Βουλκίδης, Σαβόφσκι, Γκάσμαν Μπακοδήμος και Μανδηλάρης.