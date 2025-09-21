Δεν έστριψε ποτέ: Στον... τοίχο ο Πιάστρι, εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο! (vid)

Το 'νιωσε; Το 'κανε: ο Όσκαρ Πιάστρι πριν καν συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος έχασε τον έλεγχο της ΜακΛάρεν του και «καρφώθηκε» στα προστατευτικά, εγκαταλείποντας με το «καλησπέρα» τον αγώνα.

Πολύ άσχημα μαντάτα για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας και επίδοξο φετινό πρωταθλητή: ο Όσκαρ Πιάστρι προφανώς μη έχοντας καλή αίσθηση των (κρύων) ελαστικών του έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, χτύπησε στον... τοίχο και εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο.

Δείτε ακριβώς τι συνέβη- με τον Λάντο Νόρις να θέλει να εκμεταλλευτεί την «απώλεια» του teammate του. Θέλει, ναι. Μπορεί, όμως;

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025