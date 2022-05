Ναι, ρε Στέφανε! (vids)

Ταλαιπώρησε τον εαυτό του, ταλαιπώρησε... κι εμάς ο 23χρονος τενίστας, αλλά ο στόχος επετεύχθη και τελικά αυτό έχει σημασία. Νίκησε 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 τον 20χρονο Ιταλό (No.66) σε 3 ώρες και 34 λεπτά, για να κλείσει θέση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα βρει τον Ζντένεκ Κόλαρ από την Τσεχία.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν αγνώριστος για... 1.5 σετ, αλλά με περίσσεια αυτοσυγκέντρωση και ψυχραιμία κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στον νεαρό αντίπαλό του και να πετύχει την τεράστια ανατροπή. Έτσι και αλλιώς γνωρίζαμε ότι ήταν μια πρεμιέρα με... παγίδες, αλλά τώρα που κατάφερε να ξεφύγει από αυτές μπορεί να βλέπει με άλλο μάτι το μέλλον!

Ξέρει, άλλωστε, όσο και αν λέει ότι δεν βλέπει την κλήρωση, πως είναι το μεγάλο φαβορί από το κάτω μέρος του ταμπλό!

Δεν ξεκίνησε, πάντως, τον αγώνα σαν φαβορί... Παρότι προηγήθηκε με 4-1 και βρέθηκε έναν πόντο μακριά από το 5-1 (προηγήθηκε με 15-40), είδε τον εμπνευσμένο αντίπαλό του όχι μόνο να παίρνει στη συνέχεια το μπρέικ πίσω, αλλά να τον «σπάει» ξανά στο 5-5 και να κατακτάει το σετ.

Με επτά σερί κερδισμένα γκέιμ, μάλιστα, ο Μουζέτι έφτασε στο σημείο να προηγείται με 4-0 στο δεύτερο σετ! Τα έβαλε με τον εαυτό του Στεφ, έχασε και λίγο την ψυχραιμία του, όμως σύντομα ξαναβρήκε την αυτοκυριαρχία του και άρχισε να χτυπάει πλέον στα ίσα τον Ιταλό.

Μπορεί να μην... πρόλαβε να χτυπήσει και το σετ, ωστόσο ήταν φανερό ότι κάτι είχε αλλάξει στο παιχνίδι του! Μπήκε, λοιπόν, γρήγορα στη θέση του οδηγού στο τρίτο σετ (2-0), επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του, βρήκε το σερβίς του και έφτασε με αρκετή άνεση στο 1-2!

Ξεκίνησε δυνατά και στο τέταρτο σετ, με τη διαφορά ότι πλέον ο Μουζέτι άρχισε να γίνεται ξανά απειλητικός και στο δικό του σερβίς. Μετά τα δύο χαμένα μπρέικ πόιντ στο 2-0, μάλιστα, κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ και να μειώσει σε 3-2. Ο Στεφ, όμως, ήταν και πάλι... τέρας ψυχραιμίας. Πέτυχε νέο μπρέικ και μετά από δύο ευκαιρίες να κλείσει το σετ στο σερβίς του Μουζέτι, το έκανε στο 5-3 και «έγραψε» το 2-2.

Πλέον, το ματς είχε πάρει τον... σωστό δρόμο και ήταν φανερό ότι η νίκη θα έφευγε πολύ δύσκολα από τα χέρια του Τσιτσιπά. Πράγματι, με ένα ακόμα γρήγορο μπρέικ ο Στέφανος έγινε το «αφεντικό» και στο πέμπτο γκέιμ, ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο τα πράγματα (4-1). Δεν «σφράγισε» την πρόκριση στο 5-1, αλλά το έκανε στο δικό του σερβίς μέσα σε αποθέωση του κόσμου που... ξενύχτησε στο Philippe Chatrier!

Θύμισε, φυσικά, την πρεμιέρα του 2020 κόντρα στον Τζάουμε Μουνάρ, όπου και πάλι χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή από το 0-2 για να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Είχε κάνει τότε μεγάλη πορεία, που σταμάτησε στα ημιτελικά με το 3-2 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς...

Φέτος έχει και πάλι τη δυνατότητα να κάνει μεγάλη πορεία, αφού ο δρόμος του προς τον τελικό δείχνει ορθάνοιχτος!Φάνηκε, βέβαια, και απόψε ότι ποτέ δεν γίνεται να είσαι σίγουρος!

Για την ώρα, θα πάρει τις ανάσες του μετά από έναν σωματικά και ψυχολογικά «βαρύ» αγώνα, για να στρέψει στη συνέχεια το βλέμμα του στον qualifier Ζντένεκ Κόλαρ(No.134), που λύγισε με 6-3, 4-6, 7-5, 6-4 τον Λούκας Πούιγ και πέτυχε την πρώτη νίκη του σε major. Είναι, μάλιστα, και η πρώτη του παρουσία σε κυρίως ταμπλό!

Ε, δεν γίνεται να... φτύσει ξανά αίμα για την πρόκριση ο Στέφανος!

