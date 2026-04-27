Ο Τσιτσιπάς για Χόδαρ και συνεργασία πατέρα-γιου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη τύπου στη Μαδρίτη για το ματς-πρόκληση με τον Κάσπερ Ρουντ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πέρυσι λόγω του τραυματισμού και τον Ράφα Χόδαρ.

«Ο στόχος μου είναι να είμαι καλά προετοιμασμένος για αύριο, να κάνω καλή προπόνηση και να ετοιμαστώ για αυτό το μεγάλο παιχνίδι», είπε για την αυριανή αναμέτρηση με τον Κάσπερ Ρουντ. «Ο Κάσπερ είναι καλός παίκτης και ξέρει να αγωνίζεται άψογα σε αυτή την επιφάνεια. Ωστόσο, αυτή η επιφάνεια είναι και μία από τις αγαπημένες μου. Η πρόθεσή μου είναι να παίξω καλά και να τον πιέσω στα όριά του, γιατί είμαι βέβαιος πως θα είναι πολύ καλά προετοιμασμένος. Εκείνος νιώθει καλά, κι εγώ επίσης νιώθω καλά, οπότε περιμένω ένα καλό και σκληρό παιχνίδι».

Για τη νίκη επί του Ντάνι Μέριδα ανέφερε τα εξής: «Ο Μέριδα ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ένιωσα ότι με πίεζε πολύ, μέχρι που σταδιακά άρχισα να προσαρμόζομαι στον ρυθμό του. Έναν τόσο υψηλό ρυθμό δεν τον περιμένεις ποτέ όταν ξεκινάς ένα παιχνίδι. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις από έναν αντίπαλο που δεν έχεις δει πολύ στην καριέρα σου. Σιγά-σιγά προσαρμόστηκα σε αυτόν τον ρυθμό που μου επέβαλε και πιστεύω πως αυτό ήταν το κλειδί. Σταδιακά το παιχνίδι μου βελτιώθηκε, πίεζα περισσότερο και έβγαζα όλο και καλύτερα χτυπήματα».

Ο Στέφανος ρωτήθηκε και για τον Ράφα Χόδαρ, τον νεαρό Ισπανό που έχει κλέψει την παράσταση στη Μαδρίτη: «Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Έχει διαφορετικό στιλ από τον Κάρλος Αλκαράθ, καθώς είναι λίγο πιο ψηλός. Μου θυμίζει κάτι ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Κάρλος. Έχει καλό σερβίς, με μεγαλύτερη εμβέλεια από τον Κάρλος επειδή είναι πιο ψηλός. Θα έχει ενδιαφέρον στο μέλλον, αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και δεν χάσει το μυαλό του στην πορεία, γιατί θα πετύχει μεγάλα αποτελέσματα στην καριέρα του».

Όπως και ο Τσιτσιπάς, ο Χόδαρ έχει ως προπονητή τον πατέρα του: «Το είδα και μου άρεσε πολύ, γιατί δείχνει ταπεινότητα. Μερικές φορές το να κρατάς τα πράγματα απλά είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωράς. Πιστεύω πως πρέπει να το διατηρήσει έτσι. Αν λειτουργεί, είναι υπέροχο. Δεν είμαι ο τύπος παίκτη που υποστηρίζει να υπάρχουν πάρα πολλά μέλη της ομάδας στο box κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να σου προσφέρουν εμπειρία και γνώση. Η δουλειά ενός προπονητή είναι να σε βοηθά να είσαι καλά, όπως και η δουλειά ενός φυσιοθεραπευτή είναι να σε βοηθά να αναρρώνεις καλύτερα, αλλά η πιο σημαντική δουλειά όταν βρίσκεσαι στο γήπεδο είναι του προπονητή. Λατρεύω τη συνεργασία ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Πιστεύω πως είναι πολύ όμορφο να βλέπεις τέτοια πράγματα».

Τέλος επανέλαβε ότι έχει ξαναβρεί την όρεξή του για τένις: «Όταν τραυματίστηκα, έχασα την αγάπη και το πάθος μου για το τένις, αλλά συνέχισα να παίζω. Παρά τον τραυματισμό μου στην πλάτη, συνέχισα να μπαίνω στο γήπεδο. Προσπαθώ να δίνω το μέγιστο, αλλά είναι απογοητευτικό όταν τραυματίζεσαι συνεχώς. Πάντα νιώθεις άσχημα και αυτό δεν σε κάνει να αγαπάς ιδιαίτερα το παιχνίδι. Τώρα μπορώ επιτέλους να πω ότι το να βγαίνω να αγωνίζομαι με κάνει πολύ χαρούμενο. Δεν υπάρχει πλέον τόσο άγχος για το αν θα είναι καλά η πλάτη μου. Παλιά αυτό καταλάμβανε το μυαλό μου όλο το 24ώρο. Δεν ήξερα αν θα ξυπνήσω καλά το επόμενο πρωί και το να ζεις με αυτή την αβεβαιότητα στην καθημερινότητά σου, ειδικά ως επαγγελματίας τενίστας, το κάνει ακόμη πιο δύσκολο».