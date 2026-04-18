Ριμπάκινα-Μούχοβα για τον τίτλο στη Στουτγκάρδη

Έλενα Ριμπάκινα και Καρολίνα Μούχοβα θα αναμετρηθούν αύριο (19/4, 14.00) στον τελικό της Στουτγκάρδης (WTA 500).

Επιβλητική η νικήτρια του Australian Open (No.2), ξεπέρασε το εμπόδιο της Μίρα Αντρέεβα (Νο.9) με 7-5, 6-1 σε 78 λεπτά και πέρασε για δεύτερη φορά στον τελικό της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεαρή Ρωσίδα ήταν εκείνη που έκοψε χθες τον δρόμο της Ίγκα Σβιόντεκ.

Αυτή ήταν η έβδομη φετινή νίκη της Ριμπάκινα κόντρα σε παίκτρια του Top 10 και θα παίξει στον τρίτο τελικό της για το 2026.

Και η Μούχοβα, πάντως, είναι εξαιρετική τη φετινή σεζόν και το επιβεβαιώνει στη γερμανική πόλη. Η 29χρονη Τσέχα (Νο.12) λύγισε με 6-4, 2-6, 6-4 την Ελίνα Σβιτολίνα (Νο.7) και έφτασε στην πέμπτη νίκη της σε βάρος παίκτριας της πρώτης δεκάδας μέσα στο 2026.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος φετινός τελικός της και θα προσπαθήσει να συνεχίσει την καλή παράδοση κόντρα στην Καζάκα, την οποία έχει κερδίσει δύο φορές σε τρεις αναμετρήσεις.