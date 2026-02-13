Η Μαρία έπεσε μεν, άφησε πολλές υποσχέσεις δε! (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε με μπρέικ στο δεύτερο, αλλά στο τέλος ηττήθηκε από την Καρολίνα Μούχοβα, μένοντας εκτός τελικού στο Qatar Open. Η συνολική της εικόνα στο τουρνουά, όμως, την κάνει να αισιοδοξεί για τη συνέχεια του 2026... ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Η χαρισματική Τσέχα (Νο.19) κατάφερε να πετύχει μεγάλη ανατροπή, να επικρατήσει της Μαρίας (Νο.52) με 3-6, 6-4, 6-1 σε 2 ώρες και 13 λεπτά και να κλείσει ραντεβού για το τρόπαιο με τη 19χρονη Βικτόρια Εμπόκο.

Η Σάκκαρη είχε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, αλλά στη συνέχεια η Μούχοβα ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο της, την ποικιλία στο παιχνίδι της που την κάνει να ξεχωρίζει και έφτασε στη σπουδαία νίκη, που είναι η πέμπτη συνεχόμενη σε βάρος της Μαρίας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, από την άλλη, φάνηκε να μένει από ιδέες, ίσως να κουράζεται και πνευματικά, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει καμία λύση απέναντι στα πολλά όπλα της Μούχοβα, με συνέπεια να χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της καριέρας της.

Αυτό, όμως, δεν διαγράφει τίποτα από την υπέροχη εβδομάδα της και όλα δείχνουν ότι η φετινή σεζόν θα είναι διαφορετική για την 30χρονη τενίστρια! Δεν ήταν μόνο τα εξαιρετικά αποτελέσματα (μην ξεχνάμε ότι άφησε εκτός το Νο.2 του κόσμου), αλλά και η συνολική εικόνα της που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Δεν θύμισε απλά την... παλιά καλή Μαρία. Ήταν καλύτερη και πιο έτοιμη ψυχολογικά! Με την πορεία της, μάλιστα, στην Ντόχα θα κάνει άλμα 18 θέσεων και θα σκαρφαλώσει στο Νο.34 του κόσμου.

Η Σάκκαρη πέτυχε πρώτη μπρέικ στον αγώνα, ωστόσο η Μούχοβα είχε την άμεση απάντηση και ισοφάρισε σε 2-2. Έφτασε πολύ κοντά και σε ένα δεύτερο μπρέικ στο 3-3, αλλά η Μαρία έκανε τρομερή προσπάθεια και έσωσε τέσσερα μπρέικ πόιντ, για να περάσει μπροστά με 3-4.

Σα να μην έφτανε αυτό για τηn 29χρονη τενίστρια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε το δεύτερο μπρέικ της αμέσως μετά (3-5) και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 0-1.

Και πλησίασε ακόμα περισσότερο τη νίκη όταν «έσπασε» ξανά την αντίπαλό της στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου και κράτησε εύκολα για το 0-2. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, όλα άλλαξαν! Η Μούχοβα ανέβασε ταχύτητα, πήρε πέντε γκέιμ στη σειρά και πέρασε μπροστά με 5-2.

Η Σάκκαρη μπόρεσε να πάρει το μπρέικ πίσω μέσα σε αποθέωση όταν η Τσέχα σέρβιρε για το σετ στο 5-3, αλλά έχασε ξανά το σερβίς της στο επόμενο γκέιμ και το ματς πήγε σε τρίτο σετ.

Εκεί είχαμε το.. ρεσιτάλ της Μούχοβα, που πήρε προβάδισμα με 5-0 και έκλεισε τον αγώνα μετά το μοναδικό hold της Μαρίας στο σετ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άξιζε τη νίκη...

Η Σάκκαρη κάνει αμέσως στροφή στο Ντουμπάι (WTA 1000) και θα προσπαθήσει να παραμείνει σε τροχιά ανόδου, παρότι είναι ένα τουρνουά που δεν της πάει καθόλου!