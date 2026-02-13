Πρώτη φιναλίστ η Εμπόκο!

Η φοβερή και τρομερή Βικτόρια Εμπόκο νίκησε σε straight sets τη Γέλενα Οσταπένκο και πέρασε για πρώτη φορά στον τελικό της Ντόχα!

Μετά από μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση, η 19χρονη Καναδή (Νο.13) ξεπέρασε το εμπόδιο της περσινής φιναλίστ (Νο.24) με 6-3, 6-2 και θα μονομαχήσει στον αυριανό τελικό με τη νικήτρια του ματς ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Καρολίνα Μούχοβα.

Η νεαρή τενίστρια έμεινε πίσω με μπρέικ στο ξεκίνημα του αγώνα, χάνοντας το σερβίς της μόλις στο πρώτο γκέιμ, αλλά βρήκε γρήγορα τον ρυθμό της και με οκτώ σερί γκέιμ μετά το 3-3, πήρε το πρώτο σετ και προηγήθηκε με 5-0 στο δεύτερο.

Η Οσταπένκο πήρε το ένα μπρέικ πίσω και με ένα μικρό σερί μείωσε σε 5-2, όμως η Εμπόκο σέρβιρε με επιτυχία στη συνέχεια και σφράγισε τη μεγάλη πρόκριση!

Θα παίξει για δεύτερη φορά σε τελικό WTA 1000 και θα προσπαθήσει να κάνει το 2/2 μετά το Μόντρεαλ.

Με την πορεία της στο Qatar Open, πάντως, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη της είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης!