To ζέσταμα του Τσιτσιπά εν όψει Μάχατς (pics)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τις τελευταίες ετοιμασίες του για τον δεύτερο γύρο του Australian Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

O 27χρονος τενίστας θα αναμετρηθεί περίπου στις 6.30-7 το πρωί με τον Τόμας Μάχατς και έκανε την τελευταία του προπόνηση, έχοντας ως hitting partner τον αδερφό του, τον Πέτρο.

Το Court 17 ήταν ασφυκτικά γεμάτο από νωρίς και ουρές έξω ήταν ατελείωτες, καθώς προηγήθηκε η προπόνηση της Κόκο Γκοφ και μετά τον Στεφ μπήκε στο γήπεδο ο Κάρλος Αλκαράθ!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας χαιρετήθηκε, φυσικά, με τον Κάρλος και έφυγε από το court, αφού πρώτα υπέγραψε κάμποσα αυτόγραφα στους θαυμαστές του.

