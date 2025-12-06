Με κάπτεν τον Πέτρο Τσιτσιπά η Ελλάδα

Διπλό ρόλο θα έχει στο United Cup τον προσεχή Ιανουάριο (2-11/1) ο Πέτρος Τσιτσιπάς.

Ο 25χρονος τενίστας δεν θα ενισχύσει μόνο αγωνιστικά την Team Greece, αλλά θα είναι και κάπτεν της ομάδας, όπως συνέβη και τη διετία 2023-2024.

Θυμίζουμε ότι, πέρα από τον Πέτρο, στην αποστολή θα είναι οι Στέφανος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη. H Eλλάδα έχει κληρωθεί στο Group E του Περθ μαζί με Μεγάλη Βρετανία και Ιαπωνία και η πρεμιέρα της θα γίνει στις 2/1 κόντρα στην ομάδα της Ναόμι Οσάκα.

Οι 18 ομάδες έχουν χωριστεί σε έξι γκρουπ (τρία στο Σίδνεϊ και και τρία στο Περθ) και στα προημιτελικά περνούν οι πρώτοι κάθε γκρουπ και οι καλύτεροι δεύτεροι κάθε πόλης.

Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

Σε ό,τι αφορά τους κάπτεν των άλλων ομάδων, ξεχωρίζουν τα ονόματα των Λέιτον Χιούιτ (Αυστραλία), Τιμ Χένμαν (Μεγάλη Βρετανία) και Σταν Βαβρίνκα (Ελβετία), με τον τελευταίο να έχει επίσης διπλό ρόλο.