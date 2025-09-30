Τέλος η σεζόν για Μπαδόσα

Η Πάουλα Μπαδόσα δεν θα αγωνιστεί σε άλλο τουρνουά μέχρι το τέλος του 2025.

Η 27χρονη Ισπανίδα, Νο.18 στον κόσμο, εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και αναγκάστηκε να αποσυρθεί με δάκρυα (και) από το Πεκίνο, κατά τη διάρκεια του αγώνα του τρίτου γύρου με την Καρολίνα Μούχοβα.

Έτσι, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω social media, αποφάσισε να βάλει τέλος της σεζόν, όμως ξεκαθαρίζει ότι θα τα δώσει όλα για άλλη μια φορά, προκειμένου να επιστρέψει στα γήπεδα δυνατή...

Το μήνυμά της στο Instagram:

«Υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέμαι πώς καταφέρνω να συνεχίσω να περνάω τις πιο δύσκολες, πιο επώδυνες στιγμές. Και η αλήθεια είναι ότι ακριβώς σε αυτές τις στιγμές ανακαλύπτω τη βαθύτερη δύναμη μέσα μου. Κάθε πισωγύρισμα πονάει, αλλά μου υπενθυμίζει επίσης πόσο πολύ θέλω να αγωνιστώ, πόσο πολύ θέλω να επιστρέψω πιο δυνατή.

Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς τους ανθρώπους που συνεχίζουν να πιστεύουν σε μένα. Η υποστήριξή σας με στηρίζει όταν τα πράγματα δυσκολεύουν και η πίστη σας μου δίνει θάρρος όταν έρχεται η αμφιβολία. Δεν υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερο συναίσθημα από το να περπατάω σε ένα γήπεδο τένις και να σας βλέπω όλους εκεί, να στέκεστε δίπλα μου. Αυτή η ενέργεια, αυτή η αγάπη. Είναι κάτι για το οποίο δεν μπορώ ποτέ να σας ευχαριστήσω αρκετά.

Όσα εμπόδια κι αν βρεθούν στο δρόμο μου, σας υπόσχομαι το εξής: Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, θα συνεχίσω να πιέζω και θα συνεχίσω να βρίσκω τον δρόμο της επιστροφής. Τα λέμε το 2026».